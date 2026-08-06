Femeie păcălită de escroci, gest extrem în ziua evacuării. Și-a incendiat apartamentul când executorii au venit la ușă

Publicat 6 aug. 2026, 17:33 Sursă meduza.io

O femeie în vârstă de 68 de ani din Moscova a recurs la un gest disperat chiar în momentul în care executorii judecătorești au venit să o evacueze din locuință. Aceasta și-a incendiat apartamentul după ce, în urmă cu câțiva ani, fusese înșelată de escroci și rămăsese fără economii și fără locuință.

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