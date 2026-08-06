Femeie păcălită de escroci, gest extrem în ziua evacuării. Și-a incendiat apartamentul când executorii au venit la ușă

O femeie în vârstă de 68 de ani din Moscova a recurs la un gest disperat chiar în momentul în care executorii judecătorești au venit să o evacueze din locuință. Aceasta și-a incendiat apartamentul după ce, în urmă cu câțiva ani, fusese înșelată de escroci și rămăsese fără economii și fără locuință.
Incendiul a izbucnit în jurul orei 10:00, pe 5 august, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc cu cinci niveluri de pe strada Menjinski, din cartierul Babushkinski, Moscova.
A rămas fără bani după ce a căzut în plasa escrocilor
Postul rus NTV a identificat-o pe femeie drept Natalia Ivanova.
Potrivit publicației Meduza, aceasta și-a vândut apartamentul cu două camere în anul 2022 pentru suma de 9,5 milioane de ruble. Toți banii obținuți în urma tranzacției au ajuns însă în mâinile unor escroci, iar femeia nu a mai părăsit locuința.
Ulterior, noul proprietar a obținut în instanță dreptul de a intra în posesia apartamentului, iar evacuarea Nataliei Ivanova fusese programată pentru data de 5 august 2026.
„Unde să-mi duc lucrurile?”
Imaginile publicate pe Telegram surprind momentul în care executorii judecătorești și alte persoane se aflau în fața ușii apartamentului.
În înregistrare, femeia le spune acestora:
„Unde să-mi duc lucrurile? Nu am nicio posibilitate să fac asta, nu am bani [să-mi mut lucrurile], nimic.”
La scurt timp după această discuție, potrivit publicației ruse, femeia a stropit locuința cu un lichid inflamabil și i-a dat foc.
A suferit arsuri grave
Natalia Ivanova a fost transportată la Institutul Sklifosovski din Moscova pentru îngrijiri medicale.
Canalul de Telegram Mash, apropiat structurilor de securitate din Rusia, susține că femeia a suferit arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului.
În timpul intervenției, pompierii au evacuat și un vecin care locuia la etajul al treilea al clădirii.
Fusese convinsă de escroci să arunce un cocktail Molotov
Publicația independentă rusă Mediazona a descoperit că Natalia Ivanova mai fusese implicată într-un caz neobișnuit în octombrie 2022.
Atunci, femeia a fost reținută după ce a aruncat un cocktail Molotov asupra unui centru de recrutare militară aflat pe șoseaua Dmitrovskoe.
În fața instanței, aceasta a declarat că a acționat convinsă că își ajută propria țară.
„La momentul comiterii faptei, am crezut că acționez exclusiv în interesul și pentru protejarea statului.”
Potrivit declarațiilor sale, începând cu 1 septembrie 2022 a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și ai Băncii Centrale a Rusiei.
Escrocii au convins-o să le transfere economiile și inclusiv banii obținuți din vânzarea apartamentului.
Ulterior, pe 4 octombrie 2022, la scurt timp după declanșarea mobilizării în Rusia, un bărbat care pretindea că este ofițer FSB i-ar fi spus că trebuie să „își servească patria”.
A primit o pedeapsă cu suspendare
În anul 2025, instanța a condamnat-o pe Natalia Ivanova la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind găsită vinovată în baza articolului din legislația penală rusă referitor la huliganism.