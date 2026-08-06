Moscova respinge acuzaţiile privind dronele ruseşti căzute în Moldova.”Occidentul pregăteşte Chișinăul pentru rolul de pion în jocurile politice”

Aleksei Fadeev, oficial al MAE rus, acuză Chişinăul că exagerează „ameninţarea rusă” şi foloseşte incidentele cu drone pentru a distrage atenţia de la problemele interne. Declaraţia vine după descoperirea unor fragmente de dronă Geran-2 în apropierea unui sat din Republica Moldova, într-o serie de incidente similare raportate de la începutul războiului din Ucraina.
Moscova acuză Chişinăul că urmează un „curs antirus”
„În Moldova, autorităţile continuă să urmeze cursul antirus impus de Occident, agăţându-se stângaci de tema unei «ameninţări ruse» inexistente. Pentru a distrage atenţia populaţiei de la propriile iniţiative antipopulare şi de la problemele sociale, se recurge la aşa-numita isterie legată de drone, chiar şi în ţările vecine”, a subliniat oficialul rus, citat de TASS.
Moscova pare deranjată de solidaritatea exprimată de preşedinta Maia Sandu cu Polonia şi România după încălcări repetate ale spaţiilor aeriene ale acestor ţări în incidente generate de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina vecină.
Critici după declaraţiile Maiei Sandu privind incidentele aeriene
„Săptămâna trecută, preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spaţiului aerian al României şi al Poloniei de drone şi rachete de origine pretins rusă şi a declarat că, atât timp cât agresiunea Moscovei continuă, nimeni din Europa nu se află în deplină siguranţă”, a subliniat Fadeev.
Diplomatul acuză, de asemenea, conducerea proeuropeană de la Chişinău că este indiferentă faţă de interesele populaţiei din Moldova şi susţine că acţiunile autorităţilor vizează distrugerea „stabilităţii politice interne, deja fragilă”.
Rusia contestă orientarea europeană a Republicii Moldova
În plus, MAE rus acuză autorităţile din Moldova, aşa cum a mai făcut-o, că „se îndepărtează” de statutul neutru al ţării, iar aceste acţiuni, susţine Moscova, „constituie principala sursă de ameninţări pentru populaţia sa”.
„Tocmai acţiunile autorităţilor oficiale de la Chişinău, menite să îndepărteze ţara de statutul neutru al republicii, subminează securitatea ţării şi constituie principala sursă de ameninţări pentru propriul popor, pentru propria populaţie”, a declarat Aleksei Fadeev într-o conferinţă de presă, potrivit agenţiei ruse de stat TASS.
„Un pion” al Occidentului, comparaţia făcută cu Ucraina
Moscova susţine că majoritatea locuitorilor din Moldova se opun implicării ţării în „aventuri militariste” şi afirmă că, sub pretextul integrării europene, Occidentul îi pregăteşte Moldovei, la fel ca Ucrainei, rolul de pion în jocurile geopolitice.
„Populaţia ţării, spre deosebire de regimul marionetă, înţelege că, sub pretextul integrării europene, în loc de colţişorul mult visat în «grădina paradisiacă» înfloritoare a Europei, Moldovei i se rezervă, la fel ca Ucrainei, rolul de pion de consum în jocurile geopolitice. Nu este de mirare că societatea moldovenească se opune cu fermitate implicării ţării în aventurile militariste ale Occidentului”, a afirmat Fadeev, preluând retorica folosită frecvent de Maria Zaharova.
Moscova invocă sondaje şi tema legăturilor cu Rusia
„În ciuda eforturilor rusofobe ale autorităţilor, poporul moldovean rămâne hotărât să consolideze legăturile de prietenie cu Rusia, să apere unitatea istorică şi culturală, precum şi să utilizeze limba rusă şi să beneficieze de o educaţie de specialitate în această limbă”, a subliniat oficialul rus.
În sprijinul afirmaţiilor sale, reprezentantul Ministerului rus de Externe a făcut referire la rezultatele unui aşa-zis sondaj de opinie publicat luna trecută, potrivit căruia peste 60% dintre cei chestionaţi ar considera că cea mai bună opţiune pentru republică este o politică externă echilibrată între Est şi Vest sau chiar o orientare către Rusia, în timp ce susţinerea cursului proeuropean s-ar situa sub 30%.
Disputa privind trecutul sovietic al Moldovei
„De mai mulţi ani, autorităţile oficiale de la Chişinău încearcă să prezinte apartenenţa Moldovei la Uniunea Sovietică drept o perioadă de ocupaţie şi teroare şi, în acelaşi timp, trec în mod conştient sub tăcere faptul că Moldova sovietică a cunoscut o perioadă de înflorire fără precedent”, a afirmat diplomatul rus.
Fadeev a reluat astfel un narativ folosit frecvent de Ministerul rus de Externe, condus de peste două decenii de Serghei Lavrov, cel mai longeviv ministru de Externe al Rusiei postsovietice.