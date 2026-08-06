Moscova respinge acuzaţiile privind dronele ruseşti căzute în Moldova.”Occidentul pregăteşte Chișinăul pentru rolul de pion în jocurile politice”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 19:19

Aleksei Fadeev, oficial al MAE rus, acuză Chişinăul că exagerează „ameninţarea rusă” şi foloseşte incidentele cu drone pentru a distrage atenţia de la problemele interne. Declaraţia vine după descoperirea unor fragmente de dronă Geran-2 în apropierea unui sat din Republica Moldova, într-o serie de incidente similare raportate de la începutul războiului din Ucraina.

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