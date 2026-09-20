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Extern· 1 min citire
Noi atacuri rusești cu drone în regiunea Kiev. O femeie și trei copii au murit
FOTO: Profimedia
Patru persoane, între care și trei copii, au fost ucise în urma atacurilor rusești cu drone desfășurate în cursul nopții asupra regiunii Kiev, au anunțat duminică autoritățile regionale, relatează Reuters.
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