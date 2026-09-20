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Noi atacuri rusești cu drone în regiunea Kiev. O femeie și trei copii au murit

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 12:12

Patru persoane, între care și trei copii, au fost ucise în urma atacurilor rusești cu drone desfășurate în cursul nopții asupra regiunii Kiev, au anunțat duminică autoritățile regionale, relatează Reuters.

O mamă și cei doi copii ai săi au murit

O femeie și cei doi copii ai săi, în vârstă de 3 ani, au murit după ce o dronă rusească a lovit o locuință, potrivit serviciului ucrainean pentru situații de urgență.

Guvernatorul regiunii Kiev, Tymur Tkachenko, a anunțat că o altă fată a murit la spital în urma unui atac cu dronă produs într-un alt district.

Regiunea Kiev s-a aflat sub atacuri timp de mai bine de 24 de ore. Potrivit guvernatorului, 31 de obiective din cinci districte au fost avariate.

Cele mai multe pagube, în districtul Fastiv

Cele mai importante distrugeri au fost înregistrate în districtul Fastiv, situat în sud-vestul regiunii. Acolo au fost lovite 24 de obiective, printre care locuințe, clădiri industriale și de utilități, terenul unei întreprinderi agricole și mai multe vehicule.

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra capitalei Kiev și a regiunii din jurul acesteia.

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