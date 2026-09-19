Ce acuzații îi aduce fratele prințesei Diana regelui Charles. Dezvăluiri despre o discuție tensionată după moartea ei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 13:20

Charles Spencer, fratele prințesei Diana, face noi afirmații despre relația dintre sora sa și regele Charles în cartea „Swan Song: Diana, My Sister”. Una dintre cele mai controversate relatări vizează o presupusă conversație telefonică purtată după moartea Dianei, în care fostul soț al prințesei ar fi avut o reacție extrem de dură la adresa acesteia. Casa Regală britanică a transmis, în mod neobișnuit, un punct de vedere înaintea apariției volumului.

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