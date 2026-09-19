Ce acuzații îi aduce fratele prințesei Diana regelui Charles. Dezvăluiri despre o discuție tensionată după moartea ei

Charles Spencer, fratele prințesei Diana, face noi afirmații despre relația dintre sora sa și regele Charles în cartea „Swan Song: Diana, My Sister”. Una dintre cele mai controversate relatări vizează o presupusă conversație telefonică purtată după moartea Dianei, în care fostul soț al prințesei ar fi avut o reacție extrem de dură la adresa acesteia. Casa Regală britanică a transmis, în mod neobișnuit, un punct de vedere înaintea apariției volumului.
Cartea lui Charles Spencer readuce în atenția publică relația complicată dintre Diana și Charles, marcată de tensiuni, scandaluri și un divorț care a captat atenția întregii Mari Britanii.
Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus Charles după moartea Dianei
În volumul său, fratele prințesei Diana povestește despre o discuție pe care ar fi avut-o cu Charles, la scurt timp după moartea surorii sale.
Potrivit relatării lui Spencer, conversația ar fi fost una extrem de tensionată. Acesta susține că fostul soț al Dianei ar fi avut o izbucnire de furie, după care ar fi făcut comentarii dure referitoare la prințesă și la reacția publică generată de moartea ei.
Spencer afirmă că, la un moment dat, Charles i-ar fi spus: „Stai liniștit, o vom uita curând!”
Relatarea reprezintă versiunea prezentată de Charles Spencer în cartea sa și nu poate fi verificată independent pe baza informațiilor disponibile în materialul citat.
Palatul Buckingham a reacționat înainte de publicarea cărții
Un aspect neobișnuit îl reprezintă faptul că reprezentanții Casei Regale britanice au transmis o reacție în legătură cu volumul, deși acesta nu fusese încă lansat.
Palatul Buckingham a precizat că, în mod obișnuit, nu comentează cărțile dedicate membrilor familiei regale.
De această dată, însă, un purtător de cuvânt a făcut referire la posibilitatea ca perspectiva fratelui Dianei să fie influențată de pierderea acesteia și de trecerea timpului.
Reprezentantul Casei Regale a sugerat că durerea provocată de o astfel de pierdere poate influența modul în care sunt percepute și rememorate evenimentele de către persoanele implicate.
Charles Spencer, critic al Casei Regale
Charles Spencer nu este la prima poziționare critică față de instituția monarhiei britanice.
În timpul funeraliilor prințesei Diana, desfășurate în 1997, discursul fratelui său a fost considerat deosebit de critic la adresa modului în care sora sa ar fi fost tratată de Casa Regală.
Relația tensionată dintre Spencer și instituția monarhică a continuat să fie discutată în deceniile care au urmat morții Dianei.
Noua carte readuce în prim-plan această perspectivă, de această dată prin relatări personale despre perioada de după dispariția prințesei.
Căsnicia dintre Charles și Diana, marcată de controverse
Charles și Diana s-au căsătorit în 1981, iar relația lor a devenit rapid una dintre cele mai urmărite povești ale familiei regale britanice.
Căsnicia a fost afectată de tensiuni și de relația lui Charles cu Camilla, cea care avea să îi devină ulterior soție.
Cei doi s-au separat în 1992, iar divorțul a fost finalizat în 1996. Relația lor și dificultățile din timpul căsniciei au fost intens reflectate de presa britanică și internațională.
Diana a murit la un an după divorț
La mai puțin de un an după finalizarea divorțului, prințesa Diana a murit într-un accident rutier produs la Paris, în noaptea de 30 spre 31 august 1997.
Mașina în care se afla Diana, alături de Dodi Al-Fayed și șoferul Henri Paul, s-a izbit de un pilon în tunelul Pont de l'Alma. Accidentul a fost urmat de o amplă investigație și de numeroase controverse publice.
Moartea Dianei a provocat un val uriaș de emoție în Marea Britanie și în întreaga lume, prințesa rămânând una dintre cele mai cunoscute și iubite figuri ale familiei regale britanice.
„Cei doi Charles” și relația complicată cu Diana
Catherine Mayer, specialistă în problemele Casei Regale britanice, consideră că Charles Spencer și regele Charles au avut, în pofida conflictelor dintre ei, anumite experiențe comune în relația cu Diana.
Potrivit analizei sale, moartea prințesei a întrerupt o serie de discuții și conflicte care se aflau încă în desfășurare și a lăsat numeroase aspecte nerezolvate.
Cartea „Swan Song: Diana, My Sister” promite astfel să aducă în atenție perspectiva fratelui prințesei asupra ultimilor ani ai vieții acesteia, dar și asupra relației dintre Diana și familia regală.