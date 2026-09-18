Mamă și fiu, acuzați de incest. Secretul a ieșit la iveală după ce femeia și-a reclamat fiul la poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 23:25

Un caz neobișnuit anchetat în Florida a început de la o sesizare privind violența domestică și a dus la descoperirea unei presupuse relații incestuoase. O femeie de 46 de ani și fiul ei, în vârstă de 22 de ani, din Lakeland, sunt acuzați că ar fi întreținut relații sexuale timp de mai mulți ani, după ce tânărul a împlinit 18 ani.

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