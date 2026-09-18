Mamă și fiu, acuzați de incest. Secretul a ieșit la iveală după ce femeia și-a reclamat fiul la poliție

Un caz neobișnuit anchetat în Florida a început de la o sesizare privind violența domestică și a dus la descoperirea unei presupuse relații incestuoase. O femeie de 46 de ani și fiul ei, în vârstă de 22 de ani, din Lakeland, sunt acuzați că ar fi întreținut relații sexuale timp de mai mulți ani, după ce tânărul a împlinit 18 ani.
Potrivit autorităților din comitatul Polk, cazul a ieșit la iveală după ce Christina Clemens a sunat la poliție și a reclamat că fiul său, Shane Clemens, ar fi agresat-o. Tânărul a fost reținut, însă, în timpul intervenției polițiștilor, el ar fi făcut o dezvăluire care a schimbat complet ancheta, arată New York Post.
Fiul ar fi dezvăluit relația în fața polițiștilor
Sheriful comitatului Polk, Grady Judd, a relatat că Shane Clemens ar fi fost nemulțumit de faptul că mama sa a chemat poliția și, după ce a fost arestat în urma incidentului domestic, le-ar fi spus anchetatorilor că între el și mama sa exista o relație sexuală.
Conform declarațiilor făcute publice de șerif, tânărul ar fi susținut că relația a început după ce a împlinit 18 ani.
Polițiștii au verificat imediat informația și au discutat cu Christina Clemens. Întrebată dacă afirmațiile fiului său erau adevărate, femeia ar fi recunoscut relația și ar fi declarat că aceasta s-ar fi consumat de aproximativ 100 de ori, potrivit autorităților.
Anchetatorii au verificat, de asemenea, legătura de familie dintre cei doi și au stabilit că Shane este fiul biologic al femeii.
Soțul femeii spune că nu știa despre relație
Ancheta a continuat cu audierea soțului Christinei Clemens. Potrivit polițiștilor, bărbatul a declarat că era căsătorit cu femeia și locuia împreună cu aceasta, însă nu știa despre presupusa relație dintre soția sa și fiul ei.
Totuși, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că anumite comportamente i se păruseră suspecte. Bărbatul ar fi observat că soția lui și fiul ei intrau împreună în dormitorul matrimonial și închideau ușa.
Declarațiile soțului au fost incluse în informațiile prezentate public de autorități în legătură cu ancheta.
Ce acuzații au fost formulate
În urma anchetei, Christina Clemens a fost acuzată de incest și de „living in open adultery”, o infracțiune distinctă prevăzută de legislația statului Florida, potrivit evidențelor judiciare citate de presa americană.
Shane Clemens a fost, de asemenea, acuzat inițial de incest și de agresiune domestică. Situația juridică a acuzației de incest formulate împotriva tânărului a suferit însă modificări ulterioare, iar relatări recente indică faptul că această acuzație a fost retrasă, în timp ce cazul privind agresiunea domestică a continuat.
Autoritățile americane continuă procedurile judiciare, iar acuzațiile formulate în acest dosar urmează să fie analizate în instanță.