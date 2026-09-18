UE deblochează încă 3,3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Fondurile sunt destinate în principal achiziției de drone și rachete

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 17:40

Comisia Europeană va transfera vineri Ucrainei o nouă tranșă de 3,3 miliarde de euro pentru achiziția de echipamente de apărare. Fondurile fac parte din împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, informează EFE.

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