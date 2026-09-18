UE deblochează încă 3,3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Fondurile sunt destinate în principal achiziției de drone și rachete

Comisia Europeană va transfera vineri Ucrainei o nouă tranșă de 3,3 miliarde de euro pentru achiziția de echipamente de apărare. Fondurile fac parte din împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, informează EFE.
Banii sunt destinați pentru achiziția de drone și rachete
Suma de 3,3 miliarde de euro este destinată achiziției de drone și rachete și va contribui la consolidarea capacității Ucrainei de a-și apăra teritoriul și spațiul aerian în fața agresiunii ruse, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, este a patra tranșă acordată Ucrainei în cadrul componentei de apărare a împrumutului, astfel că, în cursul acestui an, CE urmează să transfere Kievului aproape 15 miliarde de euro, atât pentru cheltuieli de apărare, cât și pentru măsuri mai ample de sprijin.
Împrumutul în valoare totală de 90 de miliarde de euro prevede 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar și 60 de miliarde de euro destinate apărării, pentru perioada 2026-2027.
UE vrea să dezvolte un nou sistem de apărare împreună cu Kievul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul privind starea Uniunii, iar apoi joi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că executivul comunitar este pregătit să folosească fondurile rămase din instrumentul ”Acțiune de securitate pentru Europa” pentru lansarea unui nou program comun UE-Ucraina.
Proiectul ar urma să dezvolte un sistem european de apărare antiaeriană și antirachetă, construit pe baza sistemului existent de rachete antibalistice Freyja. Potrivit Comisiei Europene, inițiativa ar reuni experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu capacitățile industriale și tehnologice ale Europei.
Alocarea de vineri vine după decizia Comisiei Europene din 11 septembrie de a aproba 6,1 miliarde de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene și antirachetă a Ucrainei, precum și pentru alte necesități militare, inclusiv achiziția de rachete PAC-3 destinate sistemelor Patriot.
UE alocă zeci de miliarde pentru sprijinirea Ucrainei
În luna martie a acestui an, Ucraina și-a prezentat strategia de finanțare, iar în aprilie Consiliul UE, format din reprezentanții statelor membre, a decis să îi pună la dispoziție până la 45 de miliarde de euro în 2026.
Din această sumă, 16,7 miliarde de euro reprezintă sprijin bugetar, împărțit în mod egal între așa-numitul mecanism pentru Ucraina și asistența macrofinanciară. Fiecare dintre cele două componente poate ajunge la maximum 8,35 miliarde de euro. Alte 28,3 miliarde de euro sunt destinate dezvoltării capacităților industriale de apărare.
Componenta de apărare urmărește reconstrucția și modernizarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Ucrainei, precum și integrarea treptată a acesteia în industria militară europeană.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, UE și statele sale membre au acordat Ucrainei un sprijin total de 224,5 miliarde de euro. Potrivit datelor Comisiei Europene, suma include și 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești înghețate.