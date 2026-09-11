Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă. Activități sportive, artă și evenimente pentru bucureșteni, la „Străzi Deschise”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 18:55

Calea Victoriei se transformă din nou într-un spațiu dedicat pietonilor sâmbătă, 12 septembrie, în cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați la o zi cu activități sportive, momente artistice, educație non-formală și evenimente pentru copii.

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