Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă. Activități sportive, artă și evenimente pentru bucureșteni, la „Străzi Deschise”

Calea Victoriei se transformă din nou într-un spațiu dedicat pietonilor sâmbătă, 12 septembrie, în cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați la o zi cu activități sportive, momente artistice, educație non-formală și evenimente pentru copii.
Calea Victoriei, închisă traficului rutier sâmbătă
Sâmbătă, 12 septembrie, Calea Victoriei va fi accesibilă exclusiv pietonilor între orele 10:00 și 23:00, pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.
Pe durata evenimentului, circulația rutieră va fi restricționată temporar. Traversarea arterei va rămâne posibilă prin intersecțiile cu Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.
Programul pregătit pentru această ediție propune activități pentru categorii diferite de public, de la copii și pasionați de sport până la iubitorii de artă și cultură.
Sport în aer liber, în zona Palatului CEC
Una dintre principalele zone de activitate va fi cea din apropierea Palatului CEC, unde, între orele 10:00 și 22:00, vizitatorii vor putea participa la mai multe activități sportive.
Organizatorii au pregătit spații pentru tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă. Activitățile sunt dedicate celor care vor să petreacă timpul în aer liber și să transforme promenada într-un loc de mișcare și socializare.
Tot în zona Palatului CEC, între 10:00 și 21:00, Fundația Romanian Angel Appeal va desfășura activități de educație non-formală și implicare comunitară.
Activități pentru copii și întâlnire cu echipa filmului „Atlasul Universului”
Cei mici vor avea parte de mai multe momente speciale pe parcursul zilei.
În zona Green Hours, între 10:00 și 22:00, Asociația Climatosfera propune activități bazate pe joacă și creativitate.
Un alt punct de atracție va fi Statuia Iuliu Maniu, unde, între 12:00 și 16:00, publicul se va putea întâlni cu membri ai echipei filmului pentru copii și familie „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu.
Copiii-actori vor participa la întâlnire, iar cei mici vor putea lua parte la jocuri ale copilăriei, activități în aer liber și momente interactive. Organizatorii au pregătit și premii pentru curaj, iar publicul va putea afla detalii despre producția cinematografică direct de la realizatori și actori.
Pictură în aer liber în zona Parcului Kretzulescu
Arta își face loc în programul de sâmbătă printr-o sesiune de pictură desfășurată în aer liber.
Între 12:00 și 19:00, în zona Parcului Kretzulescu, Asociația Artiștilor Plastici va aduce activitatea de creație în mijlocul promenadei.
Evenimentul le oferă participanților ocazia de a descoperi procesul artistic într-un cadru urban, în timp ce Calea Victoriei este transformată temporar într-un spațiu pietonal.
Cultura chineză, prezentată în zona Cercului Militar Național
În prima parte a zilei, între 10:00 și 13:00, în zona Cercului Militar Național, are loc evenimentul „Ceai pentru armonie – Ziua culturii și turismului din provincia Guangxi”.
Activitatea este organizată de Centrul Cultural Chinez și este dedicată descoperirii unor elemente de cultură și tradiție chinezească.
Tot în apropierea Cercului Militar Național, între 18:00 și 20:00, publicul va putea urmări momente artistice de capoeira. Asociația Culturală Capoeira propune un spectacol în care mișcarea, muzica, dansul și elementele de arte marțiale se întâlnesc într-o formă artistică specifică.
„Loc pentru schimbare”, activare dedicată responsabilității față de mediu
Seara aduce și o activare stradală cu tematică civică.
Între 18:00 și 21:00, la intersecția Căii Victoriei cu Calea Griviței, Asociația Let’s Do It, Romania! organizează „Loc pentru schimbare”, o activare interactivă și neconvențională.
Evenimentul urmărește să atragă atenția asupra responsabilității față de mediul înconjurător și asupra modului în care oamenii se raportează la spațiul public.
Concert Cantus Mundi în Piața Revoluției
Programul cultural se încheie cu un moment muzical în Piața Revoluției.
Între 19:00 și 19:30, copiii din cadrul Cantus Mundi vor susține un concert, cu sprijinul Corului Național de Cameră Madrigal.
Astfel, Calea Victoriei și zonele adiacente vor găzdui pe parcursul zilei activități care combină sportul, cultura, educația, arta și implicarea comunitară.
Programul complet pentru sâmbătă, 12 septembrie
10:00–22:00 – Palatul CEC: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă
10:00–21:00 – Palatul CEC: educație non-formală și implicare comunitară, în colaborare cu Romanian Angel Appeal
10:00–22:00 – zona Green Hours: activități pentru copii, organizate de Asociația Climatosfera
10:00–13:00 – zona Cercului Militar Național: „Ceai pentru armonie – Ziua culturii și turismului din provincia Guangxi”
12:00–16:00 – Statuia Iuliu Maniu: întâlnire cu echipa filmului „Atlasul Universului”, jocuri pentru copii și premii pentru curaj
12:00–19:00 – zona Parcului Kretzulescu: pictură în aer liber
18:00–20:00 – zona Cercului Militar Național: momente artistice de capoeira
18:00–21:00 – Calea Victoriei și Calea Griviței: activarea „Loc pentru schimbare”
19:00–19:30 – Piața Revoluției: concert susținut de copiii Cantus Mundi, cu sprijinul Corului Madrigal