Sărbătoare mare pe 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului, primul mare praznic al Anului bisericesc

Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, primul praznic important din Anul bisericesc, început la 1 septembrie. Potrivit Tradiției Bisericii, Fecioara Maria s-a născut din drepții Ioachim și Ana, după ani îndelungați de rugăciune și așteptare.
Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie
Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie. Sărbătoarea este dedicată nașterii Fecioarei Maria, cea care, potrivit credinței creștine, avea să-L nască pe Iisus Hristos.
Conform Tradiției Bisericii, Fecioara Maria s-a născut din drepții Ioachim și Ana, doi oameni înaintați în vârstă care s-au rugat îndelung pentru a avea un copil. Nașterea Mariei este astfel considerată rodul rugăciunilor și al credinței părinților săi.
Ioachim era descendent al regelui David, în timp ce Ana provenea din seminția lui Aaron. În tradiția creștină, familia lor este asociată cu pregătirea venirii pe lume a Maicii Domnului și, prin aceasta, cu întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Ce spune Scriptura despre nașterea Fecioarei Maria
Sfânta Scriptură nu oferă informații despre nașterea Maicii Domnului și despre copilăria acesteia. Detaliile privind venirea ei pe lume provin din Tradiția Bisericii și din scrieri creștine timpurii.
Printre aceste texte se numără Protoevanghelia lui Iacov, o scriere apocrifă datată, în general, în secolul al II-lea. Relatarea despre Ioachim și Ana și despre nașterea Fecioarei Maria a fost preluată și dezvoltată ulterior în tradiția liturgică a Bisericii.
Potrivit acestei tradiții, Maria s-a născut în mod firesc, din Ioachim și Ana, însă nașterea ei a fost considerată un răspuns la rugăciunile celor doi părinți.
Originea sărbătorii Nașterii Maicii Domnului
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este întâlnită și în tradițiile unor Biserici orientale, inclusiv la copți și sirieni. Prezența ei în aceste comunități indică o origine veche a praznicului, plasată de istorici între Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes, din anul 431, și Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451.
În Apus, sărbătoarea a fost introdusă în timpul papei Serghie I, care a condus Biserica Romei între anii 687 și 701.
Imnurile sărbătorii
Textele liturgice dedicate Nașterii Maicii Domnului au fost alcătuite de mai mulți autori importanți ai tradiției creștine.
Condacul și Icosul praznicului sunt atribuite Sfântului Roman Melodul, unul dintre cei mai cunoscuți imnografi creștini ai secolului al VI-lea. Canonul cântat la slujba Utreniei a fost compus de Sfântul Ioan Damaschin.
Prin textele liturgice, sărbătoarea pune accent pe rolul Fecioarei Maria în istoria mântuirii și pe legătura dintre nașterea sa și venirea pe lume a lui Iisus Hristos.
Sfinții pomeniți pe 8 septembrie
În ziua Nașterii Maicii Domnului, calendarul ortodox îi mai pomenește pe:
Sfinții frați după trup Ruf și Rufian;
Sfântul Sever;
Sfântul Artemidor;
Sfântul Nou Mucenic Atanasie;
Icoana Maicii Domnului din Kursk.
Mâine, 9 septembrie, este dedicată Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului.
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