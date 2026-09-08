Sărbătoare mare pe 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului, primul mare praznic al Anului bisericesc

Publicat 8 sept. 2026, 07:08 Actualizat 8 sept. 2026, 07:09

Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, primul praznic important din Anul bisericesc, început la 1 septembrie. Potrivit Tradiției Bisericii, Fecioara Maria s-a născut din drepții Ioachim și Ana, după ani îndelungați de rugăciune și așteptare.

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