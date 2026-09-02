Dulceața de fructe de pădure, deliciul făcut în casă. Rețeta simplă pentru iarnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 13:00

Dulceața de fructe de pădure poate fi preparată ușor acasă, iar unul dintre principalele avantaje este controlul asupra ingredientelor folosite. În funcție de preferințe, cantitatea de zahăr poate fi ajustată, iar aroma fructelor poate fi păstrată mai bine printr-o preparare atentă, la foc potrivit.

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