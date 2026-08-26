I-a furat tatălui 50.000 de lire sterline și i-a cheltuit pe mâncare, pariuri și ieșiri în oraș. Fiul a ajuns la închisoare

Un bărbat din Scoția a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce și-a fraudat propriul tată cu aproximativ 50.000 de lire sterline. Stephan Dewar, în vârstă de 31 de ani, a pus la cale un plan prin care s-a dat drept tatăl său în relația cu banca și a transferat în mod repetat bani din contul acestuia. O parte din sume a fost cheltuită pe mâncare, ieșiri în oraș, jocuri de noroc și cumpărături.
Și-a păcălit tatăl pentru a obține acces la conturile bancare
Faptele au avut loc pe parcursul a aproximativ trei ani, între 4 mai 2019 și 26 aprilie 2022, arată Daily Mail. Victima, Andrew Dewar, avea 67 de ani și era vulnerabilă după ce suferise un accident vascular cerebral în 2007.
Bărbatul nu folosea internetul și nici serviciile de internet banking, însă beneficia de o pensie consistentă obținută în urma activității sale profesionale.
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Stephan Dewar a profitat de această situație după ce tatăl său i-ar fi oferit inițial 5.000 de lire sterline sub formă de împrumut, pentru achiziționarea unui pub.
Pentru a facilita operațiunea, fiul a primit datele bancare ale tatălui. În loc să le folosească doar pentru scopul pentru care i-au fost oferite, el a configurat în secret serviciul de internet banking pe numele lui Andrew Dewar.
S-a dat drept tatăl său în discuțiile cu banca
Ancheta a scos la iveală faptul că Stephan Dewar nu s-a limitat la transferuri bancare. El a apelat inclusiv la bancă și s-a prezentat drept propriul tată.
Convorbirile telefonice au fost înregistrate, iar ulterior s-a constatat că bărbatul pretindea că este Andrew Dewar în timpul discuțiilor despre operațiunile bancare.
În total, din contul tatălui au fost transferate către contul lui Stephan Dewar aproximativ 50.000 de lire sterline, fără ca victima să își fi dat acordul.
Situația a fost descoperită după ce unchiul lui Stephan Dewar, care deținea procura pentru Andrew Dewar, a observat că din cont dispăruseră sume importante de bani.
Banii au fost cheltuiți pe lucruri obișnuite, dar și pe jocuri de noroc
Investigația financiară a arătat că bărbatul efectua transferuri regulate, urmate în unele cazuri de retrageri importante de numerar de la bancomate.
O parte dintre cheltuieli au fost făcute la baruri și magazine, însă anchetatorii au identificat și tranzacții asociate jocurilor de noroc.
Printre plățile descoperite s-au numărat cheltuieli la barul Harlequins din Dundee, tranzacții către și de la compania de pariuri William Hill, precum și cumpărături și plăți la M&S, Sainsbury's, Greggs și alte magazine.
Au fost identificate inclusiv plăți către operatorii de transport Stagecoach și CityLink.
Judecătorul l-a catalogat drept „josnic”
Cazul a ajuns în fața Tribunalului Șerifului din Dundee, unde Stephan Dewar și-a recunoscut vinovăția pentru frauda comisă împotriva tatălui său.
Instanța a considerat faptele deosebit de grave, având în vedere că victima era propriul său părinte și se afla într-o situație vulnerabilă.
Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă totală de 24 de luni de închisoare.
Apărătorul său, Scott Norrie, a declarat în fața instanței că inculpatul înțelege gravitatea faptelor și că resimte „rușine, jenă și teamă”.
Avocatul a explicat, de asemenea, că Stephan Dewar a lipsit de mai multe ori de la tribunal și că, în perioada respectivă, „și-a ascuns capul în nisip”, continuând să lucreze și să își vadă de viața obișnuită.
Un caz de fraudă care și-a lăsat amprenta asupra familiei
În situația lui Andrew Dewar, faptul că nu utiliza serviciile de internet banking a făcut posibil ca fiul său să configureze în secret accesul online și să efectueze ulterior transferuri fără consimțământul victimei.
Frauda s-a întins pe o perioadă de aproximativ trei ani, iar prejudiciul a ajuns la 50.000 de lire sterline.
Stephan Dewar își va executa acum pedeapsa după ce a recunoscut că și-a înșelat propriul tată și a folosit banii acestuia în interes personal.