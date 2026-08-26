I-a furat tatălui 50.000 de lire sterline și i-a cheltuit pe mâncare, pariuri și ieșiri în oraș. Fiul a ajuns la închisoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 14:45

Un bărbat din Scoția a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce și-a fraudat propriul tată cu aproximativ 50.000 de lire sterline. Stephan Dewar, în vârstă de 31 de ani, a pus la cale un plan prin care s-a dat drept tatăl său în relația cu banca și a transferat în mod repetat bani din contul acestuia. O parte din sume a fost cheltuită pe mâncare, ieșiri în oraș, jocuri de noroc și cumpărături.

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