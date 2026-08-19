Motivul pentru care trebuie să pui un prosop uscat în uscător împreună cu hainele ude. Trucul secret al gospodinelor iscusite

Când uscătorul de rufe pare că are nevoie de prea mult timp pentru a termina un ciclu, un truc vechi și la îndemână poate fi de folos. Nu ai nevoie decât de un simplu prosop uscat, introdus în tambur împreună cu hainele umede. Metoda este folosită de foarte mult timp de gospodine și atrage din nou atenția tocmai prin simplitatea ei.
Cum funcționează, de fapt, trucul cu prosopul uscat
Prosopul uscat introdus la începutul ciclului are rolul de a absorbi o parte din umezeala eliberată de hainele ude în primele minute de uscare. Practic, el acționează ca un burete suplimentar în interiorul tamburului, reducând nivelul de umiditate din aerul care circulă printre haine.
Cu cât aerul din interiorul uscătorului rămâne mai puțin încărcat cu umezeală, cu atât aparatul poate evapora mai eficient apa rămasă în restul rufelor. Acest lucru se traduce, în multe cazuri, printr-un timp de uscare mai scurt pentru întreaga încărcătură.
Totuși, eficiența trucului depinde de câțiva factori simpli: cantitatea de rufe din uscător, gradul de umiditate al acestora și, nu în ultimul rând, tipul de uscător folosit. Un aparat cu pompă de căldură, de exemplu, poate reacționa diferit față de un uscător cu condensare clasică.
De ce trebuie scos prosopul la scurt timp după pornire
Un detaliu esențial, adesea trecut cu vederea, este acela că prosopul nu trebuie lăsat pe toată durata ciclului. După ce absoarbe o parte din umezeală, la scurt timp de la începutul programului, el devine el însuși umed și își pierde din eficiență.
Mai mult, dacă rămâne în uscător alături de restul hainelor până la final, prosopul poate ajunge să elibereze înapoi umezeala acumulată, anulând parțial avantajul inițial. De aceea, recomandarea este ca acesta să fie scos manual după primele 10-15 minute de funcționare, atunci când și-a îndeplinit deja rolul de absorbant rapid.
Scoaterea la timp a prosopului presupune, desigur, o mică atenție suplimentară din partea celui care folosește uscătorul. Nu este un proces complet automatizat, ci mai degrabă un obicei care trebuie integrat conștient în rutina de spălătorie.
Cât de utilă este metoda, în funcție de uscător
Rezultatele acestui truc pot varia destul de mult de la un aparat la altul. Uscătoarele mai vechi, cu capacitate redusă de ventilație, pot beneficia mai vizibil de acest ajutor suplimentar oferit de prosop.
În schimb, modelele moderne, cu senzori de umiditate și programe automate de uscare, sunt deja optimizate să regleze singure durata ciclului în funcție de nivelul real de umezeală din rufe. În cazul acestora, diferența adusă de prosopul uscat poate fi mult mai puțin vizibilă.
De aceea, cel mai simplu mod de a afla dacă trucul chiar funcționează este testarea lui directă, acasă, cu propriul aparat. Compararea timpului de uscare cu și fără prosop, la încărcături similare de rufe, oferă cea mai clară imagine asupra eficienței reale a metodei.
Indiferent de rezultat, este un obicei ușor de încercat, care nu necesită niciun cost suplimentar și nici modificări ale aparatului. În cel mai rău caz, timpul de uscare rămâne neschimbat, iar în cel mai bun caz, poți economisi câteva minute prețioase la fiecare ciclu de spălătorie, potrivit sursei.