Motivul pentru care trebuie să pui un prosop uscat în uscător împreună cu hainele ude. Trucul secret al gospodinelor iscusite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:17

Când uscătorul de rufe pare că are nevoie de prea mult timp pentru a termina un ciclu, un truc vechi și la îndemână poate fi de folos. Nu ai nevoie decât de un simplu prosop uscat, introdus în tambur împreună cu hainele umede. Metoda este folosită de foarte mult timp de gospodine și atrage din nou atenția tocmai prin simplitatea ei.

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