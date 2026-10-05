Sărbătoarea zilei, 5 octombrie: Sfânta Muceniță Haritina, povestea unei mărturisitoare a credinței creștine

Pe 5 octombrie, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Muceniță Haritina, cunoscută pentru credința și statornicia sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Dioclețian. Potrivit tradiției, Haritina a refuzat să renunțe la credința sa, înfruntând chinuri cumplite înainte de a-și da viața pentru Hristos.
Cine a fost Sfânta Muceniță Haritina
Sfânta Haritina a trăit în timpul împăratului Dioclețian, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați pentru credința lor. Ea era slujnica unui creștin pe nume Claudie, care a crescut-o și a sprijinit-o în viața de credință.
Potrivit tradiției creștine, Haritina nu doar că își mărturisea credința, ci îi îndruma și pe alții către creștinism. Vestea despre credința ei a ajuns la Dometie, comitul care a poruncit ca tânăra să fie adusă înaintea sa pentru cercetare.
Claudie a primit cu multă tristețe porunca. S-a îmbrăcat în sac și a plâns, temându-se pentru viața slujnicei sale. Haritina l-a încurajat însă să nu se lase copleșit de durere și i-a spus că este pregătită să-și ofere viața lui Dumnezeu.
La rândul său, Claudie i-a cerut să-l pomenească înaintea lui Dumnezeu, iar apoi a trimis-o la comit.
Haritina a refuzat să renunțe la credință
Ajunsă înaintea lui Dometie, Haritina și-a mărturisit credința în Hristos. Pentru acest lucru, a fost supusă unor chinuri cumplite, descrise în tradiția Bisericii ca parte a martiriului său.
Tânăra a fost torturată și aruncată în mare, după ce i-a fost legată de trup o piatră grea. Potrivit relatării hagiografice, Haritina a supraviețuit și s-a întors înaintea celui care o judeca, continuând să-și mărturisească credința.
Chinurile au continuat, iar tradiția consemnează că i-au fost smulse unghiile de la mâini și de la picioare și i-au fost scoși dinții. În cele din urmă, Sfânta Muceniță Haritina și-a dat sufletul lui Dumnezeu.
De ce se face pomenirea Sfintei Haritina, pe 5 octombrie
Biserica o pomenește pe Sfânta Muceniță Haritina în fiecare an, la data de 5 octombrie. Exemplul său este prezentat în tradiția ortodoxă drept unul al statorniciei în credință și al curajului în fața persecuției.
Viața și martiriul Sfintei Haritina rămân, pentru credincioși, mărturia unei credințe asumate până la capăt și a puterii de a rămâne fidel propriilor convingeri chiar și în fața celor mai grele încercări.
sursa: calendarortodox.ro