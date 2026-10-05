Sărbătoarea zilei, 5 octombrie: Sfânta Muceniță Haritina, povestea unei mărturisitoare a credinței creștine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 07:20

Pe 5 octombrie, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Muceniță Haritina, cunoscută pentru credința și statornicia sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Dioclețian. Potrivit tradiției, Haritina a refuzat să renunțe la credința sa, înfruntând chinuri cumplite înainte de a-și da viața pentru Hristos.

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