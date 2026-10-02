Sărbătoarea zilei: Sfinții Ciprian și Iustina, pomeniți pe 2 octombrie. Povestea vrăjitorului devenit mucenic

Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina sunt prăznuiți pe 2 octombrie în calendarul creștin ortodox. Viața Sfântului Ciprian este prezentată ca o puternică mărturie despre convertire: cunoscut inițial drept vrăjitor și slujitor al cultelor păgâne, acesta a renunțat la practicile sale după ce a descoperit credința creștină și puterea numelui lui Hristos.
Cine a fost Sfântul Ciprian
În fiecare an, la 2 octombrie, creștinii ortodocși îi pomenesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina, două figuri legate printr-o poveste despre credință, convertire și martiriu.
În aceeași zi, calendarul greco-catolic îi amintește pe Sfântul episcop Ciprian și Sfânta muceniță Iustina fecioara, în timp ce în calendarul romano-catolic sunt celebrați Sfinții Îngeri Păzitori.
Potrivit tradiției consemnate în Viețile Sfinților, Ciprian s-a născut într-o familie păgână, originară din Cartagina, și a fost crescut pentru a sluji zeităților păgâne. Încă din copilărie a fost inițiat în practicile religioase ale vremii, iar mai târziu a ajuns la Olimp, loc considerat de păgâni un spațiu sacru, conform relatărilor din cărțile religioase.
Acolo, potrivit relatărilor hagiografice, Ciprian s-a dedicat învățării practicilor magice și a devenit un cunoscut practicant al vrăjitoriei. Tradiția creștină îl descrie ca pe un om care dobândise o reputație importantă printre păgâni și care era căutat pentru diferite practici considerate magice.
Ajuns la maturitate, Ciprian s-a stabilit în Antiohia, unde și-a continuat activitatea. Era cunoscut pentru cunoștințele sale în materie de magie și pentru influența pe care o exercita asupra celor care îi cereau ajutorul.
Cum i-a schimbat viața întâlnirea cu Iustina
Momentul decisiv din viața lui Ciprian este legat de Sfânta Iustina, o tânără creștină din Antiohia.
Potrivit tradiției, un tânăr pe nume Aglaid s-a îndrăgostit de Iustina și, neputând să-i câștige dragostea, a apelat la Ciprian. Vrăjitorul a încercat să o determine pe tânără să-i răspundă sentimentelor, folosindu-se de practicile pe care le stăpânea.
Însă încercările sale au eșuat. Potrivit relatării din Viețile Sfinților, Iustina s-a rugat și s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci, iar toate încercările lui Ciprian de a o determina să renunțe la credință au rămas fără rezultat.
Pentru Ciprian, acest episod a reprezentat începutul unei profunde schimbări. El a ajuns să înțeleagă că puterile în care își pusese încrederea nu puteau birui credința creștină.
Confruntat cu eșecul practicilor sale, Ciprian a început să se îndoiască de propria cale și să respingă ceea ce considerase până atunci sursa puterii sale. Tradiția creștină prezintă această clipă drept momentul în care viitorul sfânt a descoperit adevărata putere a Crucii și a numelui lui Hristos.
Cum a început Ciprian o nouă viață
După convertire, Ciprian a primit botezul și a renunțat la vechile sale practici. Viața sa a cunoscut o schimbare radicală, iar fostul vrăjitor a devenit un apărător al credinței creștine.
Textele hagiografice subliniază pocăința sa profundă pentru faptele din trecut și efortul de a-și schimba întreaga viață. Ciprian a început să ducă o existență dedicată credinței și, potrivit tradiției, a progresat treptat în viața duhovnicească.
Mai târziu, a fost hirotonit și a ajuns episcop. Trecerea sa de la practicile păgâne la creștinism este considerată una dintre cele mai puternice imagini ale convertirii întâlnite în literatura hagiografică.
Iustina, cea care, potrivit tradiției, a avut un rol important în această schimbare, și-a dedicat la rândul său viața credinței creștine.
Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina au fost martirizați
Convertirea lui Ciprian nu a rămas fără urmări. După ce a devenit creștin și a renunțat la vechile sale credințe, autoritățile au aflat despre schimbarea sa.
Ciprian și Iustina au fost arestați și supuși unor chinuri pentru credința lor. În cele din urmă, cei doi au fost condamnați la moarte și executați prin tăierea capului, în Nicomidia, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
Biserica îi pomenește împreună la 2 octombrie, ca mucenici care au mărturisit credința creștină până la moarte.
Povestea lor a rămas, în tradiția creștină, un simbol al pocăinței și al schimbării. Viața Sfântului Ciprian este prezentată ca dovadă că un om poate renunța la un trecut considerat păcătos și poate alege o nouă cale, iar Sfânta Iustina este cinstită pentru credința și statornicia sa.
sursa: Agerpres