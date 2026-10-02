Sărbătoarea zilei: Sfinții Ciprian și Iustina, pomeniți pe 2 octombrie. Povestea vrăjitorului devenit mucenic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 07:21

Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina sunt prăznuiți pe 2 octombrie în calendarul creștin ortodox. Viața Sfântului Ciprian este prezentată ca o puternică mărturie despre convertire: cunoscut inițial drept vrăjitor și slujitor al cultelor păgâne, acesta a renunțat la practicile sale după ce a descoperit credința creștină și puterea numelui lui Hristos.

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