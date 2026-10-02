Ilie Bolojan este așteptat azi la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos - surse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 07:07

Premierul Ilie Bolojan este așteptat astăzi la DNA Iași, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS, pentru a fi audiat în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.

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