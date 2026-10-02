Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan este așteptat azi la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos - surse
Ilie Bolojan (PNL)
Premierul Ilie Bolojan este așteptat astăzi la DNA Iași, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS, pentru a fi audiat în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News