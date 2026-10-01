Bolojan, avertisment înaintea deciziei S&P: „Toate resursele țării noastre se vor duce pe dobânzi”

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că lipsa disciplinei bugetare ar putea direcționa resursele României către plata dobânzilor, în detrimentul investițiilor în Sănătate, Educație și infrastructură. Înaintea deciziei S&P privind ratingul României, acesta s-a declarat optimist că țara va evita retrogradarea în categoria „junk”, susținând că indicatorii bugetari au fost respectați.
Ilie Bolojan a declarat miercuri, 30 septembrie, că reducerea deficitului bugetar este o condiție pentru dezvoltarea României. Premierul interimar a subliniat că menținerea disciplinei în cheltuirea banilor publici este necesară pentru a proteja finanțarea domeniilor prioritare.
Bolojan: Disciplina bugetară susține dezvoltarea
Potrivit premierului interimar, evoluția deficitului și a veniturilor bugetare indică respectarea angajamentelor asumate de România.
„Sunt optimist că lucrurile sunt în bună regulă”, a declarat Ilie Bolojan, precizând că România și-a respectat indicatorii și că deficitul se află pe traiectoria asumată.
El a susținut că măsurile actualului guvern merg în direcția reducerii deficitului și a consolidării disciplinei bugetare, despre care a spus că „nu este o obsesie, ci, pur și simplu, este o condiție pentru dezvoltarea acestei țări”.
În lipsa acestei discipline, a avertizat Bolojan, plata dobânzilor ar putea consuma resursele necesare altor cheltuieli.
„Altfel, toate resursele țării noastre se vor duce pe dobânzi, în loc să meargă în Sănătate, în Educație sau în salariile oamenilor sau în infrastructură”, a afirmat premierul interimar.
Ratingul României, înaintea deciziei S&P
Ilie Bolojan consideră că rezultatele bugetare invocate oferă motive de optimism înaintea anunțului agenției S&P privind ratingul României.
„Deci, dacă ne-am lua după asta, cu siguranță ratingul României ar fi confirmat”, a spus acesta.
Declarația exprimă evaluarea premierului interimar înaintea deciziei agenției, în contextul preocupărilor privind o posibilă retrogradare a României în categoria „junk”.
Relansarea economică, așteptată în 2027
Premierul interimar a declarat că 2027 ar trebui să marcheze începutul relansării economice a României. În opinia sa, restricțiile bugetare ar trebui limitate, iar scăderea inflației ar putea susține această evoluție. Perspectivele depind însă și de situația internațională.
„Este un an în care măsurile care au fost luate până acum, restricțiile bugetare, ar trebui limitate și ar fi un an în care să începem relansarea, pentru că inflația ar trebui să scadă”, a afirmat Ilie Bolojan.
Acesta a indicat războaiele și perturbarea fluxurilor de petrol și carburanți printre riscurile care pot influența prețurile. Potrivit explicațiilor sale, atacurile asupra rafinăriilor au redus activitatea de rafinare și au contribuit la o scumpire mai accentuată a motorinei decât a benzinei.
„Deci, asta înseamnă creșteri de prețuri în lanț, pentru că combustibilii intră aproape în fiecare produs”, a explicat Bolojan.
Premierul interimar a menționat și seceta puternică din Europa din această vară, despre care a spus că a creat probleme în sectorul energetic.