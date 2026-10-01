Bolojan, avertisment înaintea deciziei S&P: „Toate resursele țării noastre se vor duce pe dobânzi”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 09:38

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că lipsa disciplinei bugetare ar putea direcționa resursele României către plata dobânzilor, în detrimentul investițiilor în Sănătate, Educație și infrastructură. Înaintea deciziei S&P privind ratingul României, acesta s-a declarat optimist că țara va evita retrogradarea în categoria „junk”, susținând că indicatorii bugetari au fost respectați.

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