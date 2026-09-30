Gabriela Firea: „Femeile au nevoie de măsuri de protecție”. Apel pentru prevenirea violenței domestice

Publicat 30 sept. 2026, 20:22 Actualizat 1 oct. 2026, 10:22

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra numărului ridicat de cazuri de violență domestică și susține necesitatea unor măsuri mai eficiente pentru protejarea femeilor aflate în situații de risc.

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