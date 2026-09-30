Gabriela Firea: „Femeile au nevoie de măsuri de protecție”. Apel pentru prevenirea violenței domestice

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra numărului ridicat de cazuri de violență domestică și susține necesitatea unor măsuri mai eficiente pentru protejarea femeilor aflate în situații de risc.
Într-o declarație publică, Gabriela Firea afirmă că 28 de femei au fost ucise de parteneri de la începutul anului, subliniind impactul tragediilor asupra familiilor și copiilor rămași fără mame. Europarlamentarul face referire și la două cazuri recente de violență care au șocat opinia publică din România.
Gabriela Firea cere prevenție și intervenție rapidă
Potrivit europarlamentarului PSD, violența domestică trebuie identificată încă de la primele semne, iar victimele trebuie să poată beneficia rapid de protecție atunci când solicită ajutor.
Firea atrage atenția că abuzul poate începe prin violență verbală, umilire sau agresiuni fizice aparent izolate, iar familia și apropiații pot avea un rol important în identificarea situațiilor de risc și sesizarea autorităților.
„Voi continua să susțin că femeile au nevoie de măsuri de protecție”, transmite Gabriela Firea.
Butonul de panică și ordinele de protecție, printre măsurile susținute
În calitate de membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, Gabriela Firea susține introducerea butonului de panică în România, ca instrument destinat femeilor aflate în pericol.
Europarlamentarul consideră, de asemenea, că ordinul de protecție trebuie emis obligatoriu în cazurile grave de violență domestică sau în situațiile repetate de abuz.
România trebuie să transpună Directiva europeană privind violența împotriva femeilor
Gabriela Firea amintește și de Directiva (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată de Parlamentul European și Consiliul UE la 14 mai 2024.
Potrivit declarației sale, România are termen până la 14 iunie 2027 pentru transpunerea directivei în legislația națională. Actul european urmărește consolidarea protecției victimelor, accesului la justiție și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
Mesajul europarlamentarului PSD este că legislația trebuie să fie însoțită de mecanisme eficiente de intervenție, astfel încât semnalele de violență să fie identificate înainte ca situațiile de abuz să escaladeze.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026