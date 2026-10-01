Crin Antonescu, critici la adresa PNL: „Nu mai există. Este o extindere a USR-ului”. Ce spune despre guvernarea cu AUR

Crin Antonescu a lansat, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, critici la adresa lui Siegfried Mureșan și a lui Ilie Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că PNL „este o extindere a USR-ului” și a afirmat că AUR are dreptul să participe la guvernare.
Crin Antonescu îl ironizează pe Mureșan
Fostul lider PNL a declarat că Siegfried Mureșan „s-a simțit bine” în perioada în care a fost în centrul atenției publice, indiferent de rezultatul votului la care a făcut referire în intervenția sa.
„După părerea mea, una este ce a vrut sau n-a vrut domnul Siegfried Mureșan, contează mai puțin, dar eu am împăcarea sufletească privitor la faptul că dânsul s-a simțit bine, să știți. Nu cu numărul de voturi de astăzi, dar în toate aceste zile în care a fost băgat în seamă a părut să fie, cum spuneați, fie și pentru câteva zile, steaua hashtagismului și erou așa zișilor reformatori din România, omul s-a simțit bine”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.
În aceeași intervenție, Antonescu l-a comparat pe Mureșan cu un Agamiță Dandanache „tânăr și sprinten”.
Antonescu: PNL este o extindere a USR
Crin Antonescu și-a îndreptat criticile și către Ilie Bolojan, despre care a susținut că încearcă să își consolideze poziția de lider. În opinia fostului candidat la prezidențiale, PNL nu mai are o identitate politică distinctă de cea a USR, cu excepția unui număr redus de voci din partid.
„PNL nu mai există. PNL este o extindere a USR-ului. În schimb, USR-ul, USR-ul ăsta mare, lăbărțat, are un nou lider și anume domnul Bolojan”, a afirmat Antonescu.
Fostul lider liberal a susținut totodată că USR nu ar trebui să facă parte din viitorul Executiv, considerând această condiție importantă pentru funcționarea guvernului, indiferent de cine îl va conduce.
„Din punctul meu de vedere e o condiție foarte importantă pentru viitorul guvern indiferent cine îl conduce, ca acel guvern să poată funcționa. Nu mai are ce să caute USR-ul în acel guvern”, a declarat acesta.
Ce spune despre guvernarea cu AUR
În privința AUR, Crin Antonescu a afirmat că partidul are legitimitatea de a participa la guvernare, invocând voturile primite din partea cetățenilor și reprezentarea parlamentară.
„AUR este un partid care are toate acreditările exact ca toate celelalte partide. E un partid votat de cetățenii românești care ca atare are dreptul să și guverneze, mai ales că are un scor important chiar și în actualul Parlament”, a spus Crin Antonescu la Realitatea PLUS.