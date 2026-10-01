Crin Antonescu, critici la adresa PNL: „Nu mai există. Este o extindere a USR-ului”. Ce spune despre guvernarea cu AUR

Publicat 1 oct. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a lansat, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, critici la adresa lui Siegfried Mureșan și a lui Ilie Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că PNL „este o extindere a USR-ului” și a afirmat că AUR are dreptul să participe la guvernare.

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