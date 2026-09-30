Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Cehia: „Avem nevoie de expertiza voastră”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 19:26

Președintele Nicușor Dan le-a transmis, miercuri, reprezentanților comunității românești din Republica Cehă că România are nevoie de expertiza acumulată de românii din diaspora și a subliniat importanța colaborării dintre comunitățile din țară și cele din străinătate.

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