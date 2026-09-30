Alin Tișe cere demisia lui Bolojan și a miniștrilor Cabinetului său: „Asta este soluția”

Publicat 30 sept. 2026, 18:21 Actualizat 30 sept. 2026, 18:26 Sursă Realitatea PLUS

Un lider PNL îi cere lui Ilie Bolojan să plece acasă! Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, a declarat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, că premierul demis și toți cei care "s-au cocoțat" la Palatul Victoria pentru funcții trebuie să demisioneze de urgență, atât din partid cât și din guvern.

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