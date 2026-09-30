Alin Tișe cere demisia lui Bolojan și a miniștrilor Cabinetului său: „Asta este soluția”

Un lider PNL îi cere lui Ilie Bolojan să plece acasă! Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, a declarat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, că premierul demis și toți cei care "s-au cocoțat" la Palatul Victoria pentru funcții trebuie să demisioneze de urgență, atât din partid cât și din guvern.
"Dacă guvernul Veștea ar fi fost votat de toți membrii PNL, ar fi avut mult mai multe voturi decât guvernul actual, pe care l-a girat PNL-ul, în integralitate, inclusiv cu așa-ziși trădători. Deci asta demonstrează foarte clar strategia absolut greșită pe care PNL-ul a avut-o și punerea înaintea intereselor țării a intereselor domnului Bolojan și a partidului.
O singură soluție - toți cei care au generat această acest dezmăț incredibil de prost pentru România, vorbesc de managementul Partidului Național Liberal, trebuie să demisioneze în regim de urgență, atât din funcțiile de la guvern, dar nu numai nu numai președintele - domnul Bolojan, ci toți ceilalți care s-au cocoțat astăzi acolo să fie miniștri, deși mare parte erau absolut incompetenți.
Deci toți ar trebui să demisioneze, să vadă cum e să nu mai aibă de la stat salarii și SPP, și tot ce mai au ei pe acolo, să lase partidul în pace și să vină generațiile doi-trei sau alte generații din acest partid, care au oameni valoroși, și care să ducă mai departe valorile liberal-conservatoare.
Asta este soluția, nicidecum să ne luptăm cu românii și să le demonstrăm oamenilor că trăiesc mai bine când, în realitate, ei trăiesc mai prost", a declarat președintele Consiliul Județean Cluj Alin Tișe la Realitatae PLUS.