Ultima zi pentru Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Mesajul transmis timișorenilor: „Nu e un rămas-bun”

Publicat 30 sept. 2026, 17:04 Sursă Realitatea PLUS

Este ultima zi din mandatul de primar al lui Dominic Fritz, care a postat pe rețelele sociale și un mesaj pentru timișoreni. Liderul USR continuă să se victimizeze și susține că sistemul se teme de oameni ca el. Mai mult, Fritz a declarat că nu e vorba de un rămas bun pentru că nu pleacă nicăieri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dominic fritzmandattimisoaraprimar