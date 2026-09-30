Ultima zi pentru Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Mesajul transmis timișorenilor: „Nu e un rămas-bun”

Este ultima zi din mandatul de primar al lui Dominic Fritz, care a postat pe rețelele sociale și un mesaj pentru timișoreni. Liderul USR continuă să se victimizeze și susține că sistemul se teme de oameni ca el. Mai mult, Fritz a declarat că nu e vorba de un rămas bun pentru că nu pleacă nicăieri.
„Astăzi nu e un rămas-bun, nu plec nicăieri. Acum se termină mandatul meu, nu pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate toxică în Parlament a întrerupt brutal ceea ce voi ați început prin vot.
De ce? Pentru că nu-i nimic mai periculos pentru acest sistem decât să existe o alternativă la el care poate livra rezultate. Dar să fie clar: ei pot să-mi încheie mandatul, dar nu pot încheia misiunea acestei echipe, o misiune care ne-a fost dată prin votul vostru. De aceea, nu mă opresc și vă cer și vouă: nu vă retrageți, nu lăsați revolta să se transforme în resemnare. Abia asta ar însemna victoria sistemului.
Vă asigur că vom ieși învingători din această luptă, am văzut ce putem face împreună. Echipa rămâne, munca merge mai departe și drumul european al Timișoarei merge mai departe”, a declarat Dominic Fritz.
De ce își pierde Fritz mandatul de primar
Mandatul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara încetează miercuri, 30 septembrie 2026, în urma aplicării noilor prevederi legale privind integritatea aleșilor locali. Modificarea legislativă a stabilit că persoanele pentru care există o decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de interdicție de trei ani își pierd funcția sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Conflictul de interese și procesul cu ANI
Situația lui Dominic Fritz are la bază un raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI), care a constatat existența unui conflict de interese administrativ. Cazul vizează o procedură privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), inițiată în 2020, după preluarea de către Fritz a primului mandat de primar.
Potrivit ANI și motivărilor instanțelor, Fritz a aprobat un referat privind modificarea PUZ-ului și l-a înaintat Consiliului Local. Documentația tehnică pentru beneficiarul proiectului fusese realizată de firma unui consilier local USR care îi acordase lui Fritz un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală.
Dominic Fritz a contestat raportul ANI în instanță. Curtea de Apel Timișoara i-a respins acțiunea, iar în iunie 2026 Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv hotărârea. Potrivit Înaltei Curți, situația analizată întrunea elementele relevante pentru existența unui conflict de interese, inclusiv existența relației financiare și participarea la emiterea actului administrativ.
Cum a încercat să se apere edilul
În proces, Dominic Fritz a susținut că proiectul fusese aprobat anterior de fostul primar Nicolae Robu și că, după preluarea mandatului, funcționarii din Primăria Timișoara i-au recomandat să confirme și să resemneze documentul pentru a evita probleme de legalitate, după încetarea mandatului lui Robu.
După decizia definitivă a instanței, Fritz a rămas în funcție o perioadă, deoarece pierderea mandatului nu s-a produs automat prin hotărârea Înaltei Curți. Ulterior, noua modificare a legislației privind integritatea a stabilit în mod expres încetarea mandatelor în astfel de situații.
Fritz a contestat public modificarea legislativă și a susținut că aceasta reprezintă o măsură îndreptată împotriva sa. Curtea Constituțională a declarat însă constituțional amendamentul care prevede încetarea funcțiilor în cazul persoanelor aflate în situația menționată.
Începând cu 1 octombrie, atribuțiile de primar al municipiului Timișoara urmează să fie preluate de viceprimarul Ruben Lațcău, potrivit presei locale.