Grindeanu atacă dur Guvernul Mureșan în Parlament: „Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 14:50

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac frontal la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a premierului interimar Ilie Bolojan, în discursul susținut în plenul Parlamentului înaintea votului de învestitură. Social-democrații au anunțat că nu vor susține noul Executiv, pe care îl consideră o simplă continuare a actualei guvernări.

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