Grindeanu atacă dur Guvernul Mureșan în Parlament: „Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac frontal la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a premierului interimar Ilie Bolojan, în discursul susținut în plenul Parlamentului înaintea votului de învestitură. Social-democrații au anunțat că nu vor susține noul Executiv, pe care îl consideră o simplă continuare a actualei guvernări.
„Acesta NU este un Guvern al României. Este un alt guvern Bolojan”
Grindeanu a acuzat PNL și USR că au prelungit criza politică și că vin în fața Parlamentului cu o formulă guvernamentală fără șanse reale de a obține o majoritate.
Acesta NU este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el. Un «Bolojan 2.0» care va aplica exact aceeași rețetă a dezastrului și austerității.
Partidul Social Democrat spune NU acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune NU acestui program scris cu inteligență artificială. Vă anunț că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan.
NU înseamnă NU! PSD va vota doar un guvern care ține cu România, a declarat liderul PSD.
Social-democratul a transmis că partidul său va vota împotriva cabinetului propus de Siegfried Mureșan și a susținut că programul de guvernare nu oferă soluții reale pentru România.
Atac direct la Siegfried Mureșan: „PSD nu trebuie să vă demonstreze că este pro-european”
În una dintre cele mai dure secvențe ale discursului, Grindeanu l-a acuzat pe premierul desemnat că nu are legitimitatea de a pune sub semnul întrebării orientarea pro-europeană a PSD.
Am încercat să înțeleg până la un punct obsesia domnului Mureșan față de PSD. Sincer, dânsul nici măcar nu vrea să fie prim-ministru. Dânsul vrea să fie la Bruxelles. Trimis acolo cu banii lui Pinalti, de Udrea, de Băsescu sau strecurându-se umil pe liste cu PSD. Nu contează mijloacele pentru domnul Mureșan.
Ceea ce nu înțeleg, însă, este de ce acest domn ne cere nouă, celor de la PSD, dovezi că suntem pro-europeni. Domnule Mureșan, când dumneavoastră erați preocupat să legați dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta și reușea să bage România în Schengen. Am reușit asta inclusiv împotriva voastră, a găștii Monicăi Macovei, care a inventat MCV-ul pentru a ține România în afara Schengen ani și ani de zile, a afirmat liderul social-democrat.
Acesta a criticat și pozițiile susținute de europarlamentarii apropiați de USR și PPE în dosare precum energia, fondurile europene și agricultura, susținând că acestea au afectat interesele României.
Grindeanu: „Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa palidă?”
Liderul PSD a susținut că actuala guvernare a adus scumpiri, taxe mai mari și dificultăți economice pentru populație și mediul de afaceri.
„Pensionarii aleg dacă plătesc facturile sau renunță la medicamente”, a spus Grindeanu, acuzând Executivul de măsuri de austeritate care au lovit în populația cu venituri mici și medii.
În final, atacul s-a mutat și asupra premierului interimar Ilie Bolojan.
„Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa palidă? Noi, Partidul Social Democrat, refuzăm să fim complici la acest experiment social eșuat”, a declarat Grindeanu.
Mesajul liderului PSD s-a încheiat cu un apel pentru schimbarea actualei direcții de guvernare și cu reafirmarea poziției partidului împotriva învestirii Guvernului Mureșan.
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