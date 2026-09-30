Petrișor Peiu, semnal de alarmă: „România ar putea fi lovită ca Grecia de următoarea criză a datoriilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 14:43

Petrișor Peiu, senator AUR, lansează un avertisment dur privind situația datoriei publice și compară vulnerabilitatea actuală a României cu poziția în care s-a aflat Grecia în timpul crizei financiare și a datoriilor suverane. El susține că țara noastră plătește cele mai mari dobânzi dintre statele Uniunii Europene, atât pentru împrumuturile noi, cât și pentru o parte importantă din datoria deja acumulată. În opinia sa, dacă o nouă criză financiară va lovi economiile occidentale, România ar putea fi printre primele țări afectate. Peiu folosește această situație și pentru a explica de ce AUR nu va vota Guvernul Mureșan.

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