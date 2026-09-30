Petrișor Peiu, semnal de alarmă: „România ar putea fi lovită ca Grecia de următoarea criză a datoriilor”

Petrișor Peiu, senator AUR, lansează un avertisment dur privind situația datoriei publice și compară vulnerabilitatea actuală a României cu poziția în care s-a aflat Grecia în timpul crizei financiare și a datoriilor suverane. El susține că țara noastră plătește cele mai mari dobânzi dintre statele Uniunii Europene, atât pentru împrumuturile noi, cât și pentru o parte importantă din datoria deja acumulată. În opinia sa, dacă o nouă criză financiară va lovi economiile occidentale, România ar putea fi printre primele țări afectate. Peiu folosește această situație și pentru a explica de ce AUR nu va vota Guvernul Mureșan.
Peiu: „Astăzi nu mai este Grecia, este România”
Senatorul susține că problema poate fi văzută direct în costurile la care statul se împrumută. Potrivit cifrelor invocate de acesta, România ar plăti în prezent o dobândă de 7,58% pentru creditele noi și o medie de 5,2% pentru împrumuturile deja existente. Peiu spune că aceste niveluri arată cât de expusă este România într-un moment în care datoria publică pune presiune pe mai multe economii occidentale. El avertizează că o eventuală nouă criză ar putea lovi mai întâi statele considerate vulnerabile.
„În lumea occidentală avem o criză a datoriilor guvernamentale. Această criză este foarte simplu descrisă de dobânzile la care se împrumută statele. Cea mai mare dintre dobânzile la care se împrumută pe credite noi un stat din Uniunea Europeană este cea plătită de România: 7,58% acum. Tot România este statul din Uniunea Europeană care plătește cea mai mare dobândă la creditele deja existente: 5,2%, în medie. Ei bine, această criză, care există din Statele Unite până în Australia, va fi declanșată de un fenomen pe care încă nu-l cunoaștem, cum a fost criza creditelor imobiliare cu risc subprime în anul 2007. Dar atunci când va lovi, victima va fi veriga slabă a economiilor occidentale, care atunci a fost Grecia. Astăzi nu mai este Grecia, este România. Este un fapt real care poate fi urmărit citind lista dobânzilor la care se pot împrumuta statele occidentale de azi înainte.”
Programul de guvernare, criticat pentru lipsa unui răspuns la datorie
Peiu leagă avertismentul economic direct de votul asupra Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Senatorul spune că programul de guvernare nu tratează suficient problema costurilor tot mai mari ale datoriei și acuză viitorul Executiv că ar continua o direcție economică pe care AUR o contestă. Formațiunea anunțase deja că parlamentarii săi nu vor susține Cabinetul Mureșan. Peiu a criticat în ultimele zile atât componența echipei guvernamentale, cât și programul prezentat Parlamentului.
„Faptul că programul de guvernare neglijează în totalitate această situație și propune un drum care ne duce cu o viteză din ce în ce mai mare într-un zid de beton foarte gros este o motivație suficientă pentru a nu vota acest guvern”, a spus senatorul AUR.
Trimitere la „The Big Short” și la o posibilă criză a datoriei românești
La finalul intervenției, Petrișor Peiu a făcut o paralelă și cu filmul „The Big Short”, construit în jurul crizei financiare declanșate după prăbușirea pieței creditelor ipotecare cu risc ridicat din Statele Unite. El le-a cerut parlamentarilor să se gândească la felul în care actualele decizii privind finanțele publice ar putea fi privite peste câțiva ani. Comparația sa merge spre scenariul în care România ar ajunge într-o criză severă a datoriei publice. Este exact riscul pe care senatorul spune că programul Guvernului Mureșan nu îl tratează.
„Dar aș vrea, cu acest prilej, să vă fac o invitație, doamnelor și domnilor parlamentari, să vă gândiți serios cum veți apărea într-un film cu același titlu, «The Big Short», acel film celebru, care va fi făcut peste câțiva ani despre drama datoriei publice românești.”