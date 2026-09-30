Ciolacu anunță că Guvernul Mureșan nu va trece și îl împinge pe Grindeanu spre Palatul Victoria: „Mandatul e dat către el”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 14:39

Marcel Ciolacu spune că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului și crede că următoarele discuții pentru formarea unui Executiv ar trebui să înceapă cu PSD. Președintele Consiliului Județean Buzău îl indică pe Sorin Grindeanu drept primul lider cu care Nicușor Dan ar trebui să discute dacă actuala propunere de guvern este respinsă.

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