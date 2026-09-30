Ciolacu anunță că Guvernul Mureșan nu va trece și îl împinge pe Grindeanu spre Palatul Victoria: „Mandatul e dat către el”

Marcel Ciolacu spune că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului și crede că următoarele discuții pentru formarea unui Executiv ar trebui să înceapă cu PSD. Președintele Consiliului Județean Buzău îl indică pe Sorin Grindeanu drept primul lider cu care Nicușor Dan ar trebui să discute dacă actuala propunere de guvern este respinsă.
Ciolacu: „Cu certitudine, azi nu vom avea guvern”
Fostul premier spune că Siegfried Mureșan nu a reușit să construiască sprijinul politic necesar pentru învestire. În opinia sa, modul în care au fost purtate discuțiile cu celelalte partide a făcut și mai dificilă strângerea voturilor. Ciolacu nu vede, în acest moment, o surpriză la votul din Parlament. Mesajul său este că după respingerea Cabinetului ar trebui începută rapid o nouă rundă de negocieri.
„Cu certitudine, azi nu vom avea guvern. Nu poţi să construieşti un guvern certându-te cu toată lumea, înjurând pe toată lumea”, a spus Marcel Ciolacu.
„Primul om cu care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu”
Întrebat ce ar trebui să facă Nicușor Dan dacă Guvernul Mureșan nu primește voturile necesare, Ciolacu a indicat direct numele președintelui PSD. El spune că Sorin Grindeanu ar trebui să fie primul chemat la discuții, fără să susțină însă că acesta trebuie obligatoriu să fie viitorul premier. Liderul PSD ar putea refuza desemnarea sau ar putea veni cu o altă propunere. Decizia ar urma să fie rezultatul discuțiilor dintre Grindeanu și șeful statului.
„Din punctul meu de vedere, primul om cu care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu. Dacă președintele PSD va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului sau o persoană agreată atât de președinte, cât și de domnia sa, este decizia lui Sorin Grindeanu și a președintelui”, a declarat Marcel Ciolacu.
Ciolacu a mers mai departe și a spus că, în evaluarea sa, actualul mandat politic pentru funcția de premier se îndreaptă către liderul PSD. „În acest moment, mandatul de a fi prim-ministru e dat către Sorin Grindeanu”, a afirmat acesta. Declarația vine în ziua în care Parlamentul votează Cabinetul propus de Siegfried Mureșan, după ce social-democrații au decis să nu îl susțină. Pentru învestirea unui guvern este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.
Ciolacu cere ieșirea rapidă din blocaj
Președintele CJ Buzău nu a avansat un termen în care România ar putea avea un nou Executiv cu puteri depline. A atras însă atenția că prelungirea crizei politice poate crea probleme inclusiv în negocierile importante pe care România trebuie să le poarte la nivel european. În opinia sa, cei care reprezintă țara în discuțiile privind următorul exercițiu financiar trebuie să aibă o legitimitate politică clară. Din acest motiv, spune Ciolacu, formarea unui guvern nu ar trebui amânată.
„Negocierile cu noul exerciţiu financiar, nu poţi să te joci. Cei care merg la negocieri trebuie să aibă o legitimitate”, a spus Marcel Ciolacu.