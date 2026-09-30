CCR ar putea decide miercuri asupra sesizării lui Grindeanu privind ordonanța SAFE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 08:06

Curtea Constituțională a României (CCR) ar putea lua miercuri o decizie în cazul sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Sesizarea vizează emiterea Ordonanței de urgență nr. 38/2026, referitoare la Programul SAFE.

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