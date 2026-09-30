CCR ar putea decide miercuri asupra sesizării lui Grindeanu privind ordonanța SAFE

Curtea Constituțională a României (CCR) ar putea lua miercuri o decizie în cazul sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Sesizarea vizează emiterea Ordonanței de urgență nr. 38/2026, referitoare la Programul SAFE.
Sorin Grindeanu solicită CCR să constate existența conflictului și să stabilească măsurile necesare pentru restabilirea ordinii constituționale.
De ce a sesizat Grindeanu CCR
În sesizare, președintele Camerei Deputaților invocă două conduite ale Guvernului pe care le consideră neconstituționale: adoptarea și transmiterea spre publicare a ordonanței după retragerea încrederii Parlamentului, prin moțiunea de cenzură din 5 mai 2026, și reglementarea unor soluții legislative aflate deja în dezbatere parlamentară.
Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026. Potrivit argumentelor prezentate în sesizare, Guvernul avea, după adoptarea moțiunii de cenzură, atribuții limitate la administrarea curentă a treburilor publice, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Constituție.
Grindeanu susține că Executivul nu mai avea, în aceste condiții, competența de a emite ordonanțe de urgență.
Totodată, președintele Camerei Deputaților acuză Guvernul că a intervenit asupra unor reglementări care se aflau deja în procedură parlamentară, în dezbatere sau pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților și al Senatului.
Prin această conduită, susține autorul sesizării, Executivul ar fi acționat ca o „autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul”, încălcând obligația de loialitate constituțională față de acesta.
Cele 12 articole adăugate ordonanței
Un alt argument din sesizare privește modificarea proiectului ordonanței în dimineața zilei de 5 mai, când urma să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură.
Potrivit documentului, Guvernul a extins „substanțial” proiectul inițial prin introducerea a 12 articole noi.
În sprijinul acestei afirmații, Grindeanu citează expunerea de motive a legii de aprobare a ordonanței:
„Completările aduse în ședința de Guvern Ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului”.
Ce solicită președintele Camerei Deputaților
Sorin Grindeanu apreciază că Guvernul a anticipat și a substituit rezultatul procesului legislativ, intervenind într-un domeniu aflat deja în dezbaterea Parlamentului.
În opinia sa, această conduită diminuează rolul deliberativ al Parlamentului și afectează echilibrul constituțional dintre puterile statului, consacrat de articolul 1 alineatul (4) din Constituție.
Prin sesizarea adresată CCR, președintele Camerei Deputaților cere constatarea conflictului juridic de natură constituțională și stabilirea conduitei pe care autoritățile implicate trebuie să o urmeze pentru restabilirea ordinii constituționale.