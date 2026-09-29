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Politica· 1 min citire

Nicuşor Dan: ”E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie” - VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 sept. 2026, 16:22
Actualizat29 sept. 2026, 16:26
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, cu o zi înaintea votului din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan, că este momentul ca actuala criză să se încheie și ca partidele să privească dincolo de interesele de partid, către interesul național. Șeful statului a precizat, de asemenea, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.

Nicușor Dan: ”E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid”

”E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: ”Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Președintele României a subliniat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, ci ar prelungi instabilitatea și neîncrederea cetățenilor și a piețelor financiare.

”Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă. Ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care vreau să o fac”, a mai spus liderul de la Cotroceni.

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