Nicuşor Dan: ”E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie” - VIDEO

Publicat 29 sept. 2026, 16:22 Actualizat 29 sept. 2026, 16:26 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, cu o zi înaintea votului din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan, că este momentul ca actuala criză să se încheie și ca partidele să privească dincolo de interesele de partid, către interesul național. Șeful statului a precizat, de asemenea, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.

Distribuie articolul