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Politica· 1 min citire
Nicuşor Dan: ”E momentul ca această criză să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie” - VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat29 sept. 2026, 16:22
Actualizat29 sept. 2026, 16:26
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, cu o zi înaintea votului din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan, că este momentul ca actuala criză să se încheie și ca partidele să privească dincolo de interesele de partid, către interesul național. Șeful statului a precizat, de asemenea, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.
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