Oana Țoiu, gafe și momente controversate la Ministerul de Externe

Oana Țoiu este propusă de USR să își păstreze portofoliul de ministru al Afacerilor Externe și în Guvernul Siegfried Mureșan. Actuala șefă a diplomației a avut însă, de-a lungul mandatului, mai multe momente care au atras atenția publică, de la exprimări stângace și discursuri susținute în fața unor săli aproape goale până la confruntări tensionate cu jurnaliștii. Nominalizarea sa pentru MAE a fost aprobată oficial de USR la finalul săptămânii trecute, conform Realitatea PLUS.
USR a decis ca Oana Țoiu să fie din nou propunerea partidului pentru Ministerul Afacerilor Externe în Cabinetul Mureșan. Ea se numără printre miniștrii pe care formațiunea dorește să îi păstreze în Executiv, alături de Radu Miruță și Diana Buzoianu. Lista completă a Cabinetului a fost prezentată de premierul desemnat Siegfried Mureșan înaintea procedurilor parlamentare pentru învestirea noului Guvern.
Mandatul Oanei Țoiu a fost însoțit de mai multe episoade care au devenit subiect de dezbatere publică. Unul dintre acestea a fost discursul susținut într-o sală aproape goală în Statele Unite, la un eveniment organizat la Chicago pentru comunitatea românească. Imaginile difuzate atunci arătau doar câteva persoane în sală în timp ce ministrul de Externe se afla pe scenă.
De la „Vladimir Zelenski” la „nu avem nimic nou de spus”
Într-un alt moment inclus într-un montaj Realitatea PLUS, Oana Țoiu apare într-o intervenție în care pronunță numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski drept „Vladimir Zelenski”. Secvența a fost remarcată în contextul declarațiilor sale despre liderii europeni și negocierile internaționale. Momentul a fost ulterior inclus între gafele de exprimare atribuite șefei diplomației.
O altă secvență surprinde o declarație începută într-o manieră neobișnuită pentru o intervenție oficială. „Mulțumesc. Este o mare onoare să fiu astăzi aici, cu dumneavoastră! Deși nu avem nimic nou de spus”, afirma Oana Țoiu. Formula a devenit unul dintre momentele folosite pentru a ilustra seria de exprimări stângace din aparițiile sale publice.
Conferința tensionată în cazul Irinei Ponta
Un alt episod care a provocat controverse a avut loc în martie, în timpul unei conferințe de presă dedicate situației evacuărilor din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu a fost întrebată în mod repetat despre cazul Irinei Ponta și despre acuzațiile potrivit cărora aceasta nu ar fi fost lăsată să urce într-un mijloc de transport folosit pentru evacuare. Timp de mai multe minute, ministrul a invocat regulile și criteriile aplicate operațiunii, fără să ofere inițial un răspuns direct la întrebarea dacă intervenise personal în acel caz.
Discuțiile cu presa au continuat și ulterior, iar imaginile cu ministrul refuzând să răspundă unor întrebări au fost din nou intens distribuite. Într-o astfel de apariție, jurnaliștii au insistat asupra cazului Irinei Ponta, în timp ce Țoiu a invocat audierile din Parlament și conferințele de presă pe care le susținuse deja. Ministrul a afirmat atunci că prioritatea fusese aducerea copiilor în siguranță în România.
Întrebări despre administrația Trump, fără răspuns în imaginile difuzate
Montajul include și o secvență în care Oana Țoiu pleacă în timp ce jurnaliștii încearcă să îi adreseze întrebări despre declarații referitoare la administrația Trump. În imagini se aude întrebarea „Ați criticat administrația Trump?”, însă ministrul nu se oprește pentru a răspunde în secvența respectivă. Episodul a venit într-o perioadă în care relația dintre România și Statele Unite și declarațiile oficialilor români despre Washington se aflau în centrul dezbaterii politice.
În ultimele zile, Oana Țoiu a abordat din nou public relația cu Statele Unite și a comparat legătura transatlantică atât cu o căsnicie, cât și cu un „milkshake” ale cărui ingrediente nu mai pot fi separate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții despre viitorul relațiilor transatlantice, organizată în marja Adunării Generale a ONU.