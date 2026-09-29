Oana Țoiu, gafe și momente controversate la Ministerul de Externe

Publicat 29 sept. 2026, 15:12 Sursă Realitatea PLUS

Oana Țoiu este propusă de USR să își păstreze portofoliul de ministru al Afacerilor Externe și în Guvernul Siegfried Mureșan. Actuala șefă a diplomației a avut însă, de-a lungul mandatului, mai multe momente care au atras atenția publică, de la exprimări stângace și discursuri susținute în fața unor săli aproape goale până la confruntări tensionate cu jurnaliștii. Nominalizarea sa pentru MAE a fost aprobată oficial de USR la finalul săptămânii trecute, conform Realitatea PLUS.

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