Sorin Grindeanu anunță că va depune o plângere penală împotriva lui Dominic Fritz: „Se depășește o limită”

Sorin Grindeanu anunță că le va cere avocaților să pregătească o plângere penală împotriva lui Dominic Fritz, după ce liderul USR a sugerat public că președintele PSD ar fi putut primi un comision din contracte legate de gaze. Grindeanu respinge acuzația și susține că astfel de afirmații riscă să afecteze Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, conform Realitatea PLUS.
Sorin Grindeanu a reacționat după declarațiile făcute de Dominic Fritz în contextul scandalului privind presupusa implicare americană în căderea Guvernului Bolojan. Liderul PSD respinge categoric ideea că ar fi primit vreun avantaj în schimbul unor contracte legate de gaze și spune că va apela la avocați pentru a formula o plângere împotriva președintelui USR.
„Doar niște minți de oameni bolnavi pot să facă asemenea acuzații. Se depășește o limită care pune în pericol Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a precizat Sorin Grindeanu.
Anterior, Grindeanu respinsese și acuzațiile privind un presupus „blat cu americanii”, susținând că nu a existat o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea fostului Guvern Bolojan.
Liderul PSD spune că va apela la avocați
Grindeanu consideră că afirmațiile lui Dominic Fritz merg dincolo de o simplă dispută politică și susține că acuzația ar presupune, implicit, că un oficial american ar fi oferit mită unui politician român. Președintele PSD a anunțat că le va cere avocaților să pregătească o plângere împotriva liderului USR. Dominic Fritz afirmase public, într-un mesaj adresat lui Grindeanu, că acesta trebuie să explice ce s-a discutat la o întâlnire cu ambasadoarea SUA în Grecia și întrebase dacă i-ar fi fost promis „un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț”.
Grindeanu respinge această variantă și susține că nu există dovezi pentru o asemenea acuzație.
Scandalul, pe fondul acuzațiilor privind presupusa implicare americană
Disputa dintre cei doi lideri politici are loc în contextul controverselor apărute după informațiile privind întâlnirile unor politicieni români cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și discuțiile despre presupusa implicare americană în schimbarea Guvernului Bolojan. Grindeanu a negat în repetate rânduri existența unei asemenea înțelegeri și afirmă acum că acuzațiile formulate de Fritz depășesc limitele confruntării politice.