Sorin Grindeanu anunță că va depune o plângere penală împotriva lui Dominic Fritz: „Se depășește o limită”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 08:34

Sorin Grindeanu anunță că le va cere avocaților să pregătească o plângere penală împotriva lui Dominic Fritz, după ce liderul USR a sugerat public că președintele PSD ar fi putut primi un comision din contracte legate de gaze. Grindeanu respinge acuzația și susține că astfel de afirmații riscă să afecteze Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, conform Realitatea PLUS.

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