Petrișor Peiu a explicat de ce nu votează AUR guvernul Mureșan: "miniștri incompatibili" și "măsuri periculoase”

Publicat 28 sept. 2026, 13:28 Actualizat 28 sept. 2026, 14:45

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat luni, într-o conferință de presă, că partidul pe care îl reprezintă nu va vota Guvernul Sigfried Mureșan, pentru că măsurile cu care vine acesta sunt în contradicție cu viziunea economică a AUR. Peiu a indicat o serie de măsuri ambigue din programul de guvernare, care prezintă informații lacunare, dar și alte măsuri care sunt de-a dreptul nocive, în opinia lui Peiu, cum ar fi eliminarea cumulului pensie–salariu la stat.

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