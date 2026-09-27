Alexandru Rogobete, atac dur la Dominic Fritz și USR: „Nu aveți dreptul să confiscați politic Revoluția din 1989”

Publicat 27 sept. 2026, 21:45 Sursă Realitatea PLUS

Alexandru Rogobete lansează un atac dur la Dominic Fritz și USR după evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat cu trei zile înainte de încetarea mandatului de primar. Acesta îi acuză pe liderul USR și partidul său că încearcă să își lege propria luptă politică de Revoluția din Decembrie 1989 și susține că simbolul acesteia nu poate fi revendicat de nicio formațiune politică.

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