Alexandru Rogobete, atac dur la Dominic Fritz și USR: „Nu aveți dreptul să confiscați politic Revoluția din 1989”

Alexandru Rogobete lansează un atac dur la Dominic Fritz și USR după evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat cu trei zile înainte de încetarea mandatului de primar. Acesta îi acuză pe liderul USR și partidul său că încearcă să își lege propria luptă politică de Revoluția din Decembrie 1989 și susține că simbolul acesteia nu poate fi revendicat de nicio formațiune politică.
Alexandru Rogobete a reacționat după evenimentul organizat duminică la Timișoara de Dominic Fritz, intitulat „Timișoara. Revoluția continuă”. Manifestarea a avut loc la șase ani de la câștigarea primului mandat de primar de către Fritz și cu trei zile înainte de încetarea actualului său mandat. Rogobete consideră că folosirea Revoluției din 1989 în mesajul politic transmis de USR depășește limitele unei confruntări politice obișnuite și transformă un moment istoric într-un simbol de partid.
„TIMIȘOARA NU ESTE FRITZ. IAR REVOLUȚIA DIN 1989 NU ESTE USR! Astăzi, la Timișoara, s-a întâmplat ceva ce consider profund greșit: un partid politic a încercat să-și lege propria existență și propria luptă politică de astăzi de Revoluția din Decembrie 1989. Timișoara este unul dintre sanctuarele democrației românești! De acolo a pornit revolta împotriva regimului comunist. Acolo, oamenii au ieșit în stradă împotriva unei dictaturi adevărate și au cerut libertate într-o vreme în care libertatea putea fi plătită cu viața. Timișoara și Revoluția din 1989 reprezintă punctul nostru de plecare către libertate, democrație și Occident.
De aceea, ca Fritz și USR să pretindă astăzi că ei «continuă Revoluția» mi se pare o ofensă adusă semnificației istorice a acelui moment.”
„Nu aveți dreptul să confiscați politic Revoluția din 1989”
Alexandru Rogobete și-a continuat atacul și a criticat direct tentativa de asociere a USR cu simbolistica Revoluției. El susține că sacrificiul celor care au ieșit în stradă în Decembrie 1989 nu poate fi transformat într-un instrument pentru actuala luptă politică.
„Iar Dominic Fritz, care a dobândit cetățenia română recent, are, desigur, aceleași drepturi politice ca orice cetățean român. Dar tocmai de aceea mi se pare cu atât mai nepotrivită încercarea de a-și asuma simbolic, în numele unui partid, continuitatea unei Revoluții petrecute în urmă cu aproape patru decenii și pentru care alți oameni și-au riscat și și-au pierdut viața. Nu aveți dreptul să confiscați politic Revoluția din 1989! Din punctul meu de vedere, după anii petrecuți în politica românească, USR nu lasă în urma sa ceea ce încearcă astăzi să revendice simbolic. Eu văd prea mult scandal, prea multă dezbinare și prea multă agresivitate politică și prea puține lucruri concrete construite pentru România.”
Rogobete: „Dominic Fritz nu este Timișoara! USR nu este Revoluția!”
Rogobete și-a înăsprit mesajul și a susținut că USR nu poate revendica simbolic lupta celor care au ieșit în stradă împotriva regimului comunist.
„Am criticat și voi continua să critic pozițiile și acțiunile pe care le consider contrare intereselor României. Dar să ai tupeul să te așezi simbolic lângă oamenii care și-au riscat viața în Decembrie 1989 și să pretinzi că tu continui lupta lor depășește, pentru mine, orice limită a decenței politice. Dominic Fritz nu este Timișoara!
USR nu este Revoluția! Revoluția din 1989 nu este proprietatea niciunui partid! Timișoara aparține timișorenilor. Revoluția aparține celor care au avut curajul să lupte și să moară pentru libertate și aparține memoriei democratice a României. Nu transformați sacrificiul lor într-un slogan de partid. USR – Să vă fie rușine! Și sper ca românii să judece singuri distanța dintre ceea ce pretindeți astăzi că reprezentați și ceea ce a însemnat, cu adevărat, Revoluția din 1989”, este postarea lui Alexandru Rogobete.
Val de critici după evenimentul organizat de Dominic Fritz
Alexandru Rogobete nu este singurul care a criticat asocierea evenimentului de rămas-bun al lui Dominic Fritz cu Revoluția din 1989. Anterior, Radu Marinescu a atacat aceeași alegere și a transmis că „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”, susținând că folosirea simbolului Revoluției timișorene la despărțirea lui Fritz de Primărie reprezintă o ofensă.
Criticile vin după evenimentul la care Dominic Fritz a cântat imnul României la pian, cu trei zile înainte de încetarea mandatului. Liderul USR și-a adunat susținătorii sub mesajul „Timișoara. Revoluția continuă” și a folosit evenimentul și pentru a transmite mesaje politice privind viitorul partidului. În același discurs, Fritz a criticat din nou decizia care duce la încetarea mandatului său și a acuzat o „majoritate politică toxică” și cinci judecători ai Curții Constituționale.