Oamenii lui Bolojan, formați la Berlin. Legături neștiute

Siegfried Mureșan, propunerea de premier, Dominic Fritz și Oana Gheorghiu au în comun un element: legături puternice cu Germania. Fiecare om de încredere din jurul lui Ilie Bolojan are un parcurs care include colaborări sau activitate importante în statul german. În cazul unora, chiar și contracte date fără licitații către firme nemțești. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere celor menționați în acest material.
Premierul lui Ilie Bolojan, legături cu nemții
Seigfried Mureșan, propunerea pentru funcția de premier este unul dintre politicienii români cu cele mai strânse legături cu Germania. Europarlamentarul provine dintr-o familie cu rădăcini în această țară. El a studiat la Berlin, acolo unde a fost bursier cu stagiu de pregătire în Parlamentul german. Timp de trei ani a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.
„Noi suntem partidul care a fondat Uniunea Europeană. Suntem partidul părinților fondatori ai Uniunii Europene. Sunt gata să fac parte din misiunea de a menține Partidul Popular European cea mai mare forță politică la nivel european.”, a zis Siegfried Mureșan.
Parcursul său profesional s-a desfășurat în mare parte în jurul instituțiilor și structurilor politice germane, iar ulterior și-a continuat activitatea în Partidul Popular European, alături de formațiunile politice germane CDU și CSU.
Un alt nume care are conexiuni la Berlin este Dominic Fritz. Născut în Germania, actualul președinte al USR, și-a continuat studiile în statul german și a lucrat în administrația fostului președinte federal Horst Köhler înainte de a veni în România.
Contactat de Realitatea PLUS, Dominic Fritz a declarat că experiența sa din Germania l-a ajutat în cariera politică și că nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.
Cum s-a înconjurat Bolojan de oameni din filiera germană?
„Ca milioane de români, am avut oportunitatea de a studia și lucra în mai mult decât o singură țară. Experiența mea profesională internațională nu este o amenințare pentru nimeni, ci un atu care m-a ajutat să pun în valoare potențialul Timișoarei. Faptul că am fost reales de timișoreni a confirmat că rezultatele mele sunt mai convingătoare decât teoriile conspirației despre etnia mea propagate inclusiv de televiziuni finanțate de PSD și AUR. Sub conducerea mea, Timișoara a atras jumătate de miliard de euro din fonduri europene pentru proiectele orașului, a crescut numărul de turiști și o serie de investitori noi au creat locuri de muncă noi. Dacă parcursul meu european mi-a dat cunoștințele necesare pentru a contribui la aceste succese împreună cu echipa mea, ar trebui să fie un motiv de bucurie, nu de suspiciune. Cel puțin pentru cei de bună credință interesați de rezultate.”, a zis Dominic Fritz, ca replică pentru Realitatea PLUS.
Lista continuă cu Oana Gheorghiu, vicepreședinte PNL. Anca Alexandrescu a demascat o manevră prin care aceasta a dat fără licitație un contract către o firmă din Germania. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel spune că înțelegerea pentru dezvoltarea portofelului digital a fost semnată cu una dintre firmele pentru care ar fi intervenise Oana Gheorghiu.
Și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a trăit aproape 14 ani în Germania, unde a studiat medicina și a profesat înainte de a reveni în România. Totodată, una dintre primele sale vizite oficiale în calitate de vicepremier a fost în Germania.
Contactat de Realitatea PLUS, fostul vicepremier a declarat că asocierea sa cu „filiera germană„ este o aberație apărută în presă.
Și Bolojan a fost acuzat de lipsă de transparență privind atribuirea contractelor după ce l-a încheiat pe cel cu Rheinmetall. Compania germană urmează să primească peste 5,6 miliarde de euro din partea României, în calitate de principal contractor în cadrul programului.
Parteneriatul dintre România și Rheinmetall în cadrul programului SAFE a stârnit nemulțumiri în industria europeană de apărare. Printre cei care au criticat guvernul Bolojan se numără și alte companii din Europa, precum Beretta.