Oamenii lui Bolojan, formați la Berlin. Legături neștiute

Publicat 20 sept. 2026, 22:25 Actualizat 20 sept. 2026, 22:26 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, propunerea de premier, Dominic Fritz și Oana Gheorghiu au în comun un element: legături puternice cu Germania. Fiecare om de încredere din jurul lui Ilie Bolojan are un parcurs care include colaborări sau activitate importante în statul german. În cazul unora, chiar și contracte date fără licitații către firme nemțești. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere celor menționați în acest material.

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