Polonia se blindează după atacul cu drone de la graniță. Donald Tusk avertizează asupra unei noi escaladări

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat duminică măsuri pentru consolidarea securității țării, după atacurile rusești desfășurate pe teritoriul Ucrainei în apropierea graniței cu Polonia.
Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că Rusia ar putea intensifica acțiunile în următoarele săptămâni și luni și nu a exclus posibilitatea ca escaladarea războiului să afecteze direct teritoriul polonez.
Donald Tusk avertizează asupra unei intensificări a acțiunilor Rusiei
Donald Tusk a declarat, într-o conferință de presă organizată la Varșovia alături de miniștri și reprezentanți ai forțelor de securitate, că Polonia va adopta o abordare mult mai coordonată în perioada următoare.
„Trebuie să fim conștienți că, începând de astăzi, vom acționa într-un mod mult mai consolidat pentru că ceea ce știm și la ceea ne așteptăm este că săptămânile și lunile următoare vor fi o perioadă de acțiune intensificată din partea Rusiei”, a declarat premierul polonez, conform agenției PAP.
Tusk a avertizat, de asemenea, că Varșovia trebuie să ia în calcul posibilitatea ca această escaladare să ajungă pe teritoriul Poloniei.
„Nu putem exclude ca această escaladare să afecteze teritoriul nostru”, a spus premierul.
Declarațiile au fost făcute după ce drone de atac rusești au lovit obiective aflate la doar câțiva kilometri de granița poloneză.
Tren spre Varșovia și o benzinărie, lovite în apropierea frontierei
Printre incidentele menționate de Donald Tusk se numără atacul asupra unui tren de pasageri care se îndrepta spre Varșovia. Garnitura a fost lovită la câțiva kilometri de frontiera Poloniei, însă atacul nu a provocat răniți.
O altă țintă a fost o benzinărie situată în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Jagodzin. Zona a trebuit să fie evacuată, iar mai multe camioane au ars în urma incidentului.
Premierul polonez a atras atenția că atacul asupra acestei zone de frontieră nu reprezintă un caz izolat și a făcut referire la tentative despre care afirmă că au avut loc și în Moldova.
„Am văzut acest lucru în Moldova. Știam că planul rus va include încercări de a provoca haos, de a paraliza și poate chiar de a distruge puncte de trecere a frontierei ucrainene, și asta se aplică, de asemenea, țării noastre”, a declarat Donald Tusk.
El a precizat că Rusia a încercat deja să „paralizeze un punct de trecere a frontierei”, referindu-se la incidentul recent.
Punctele de frontieră vor funcționa în condiții speciale
În acest context, autoritățile poloneze pregătesc măsuri speciale pentru funcționarea punctelor de trecere a frontierei în lunile următoare.
Donald Tusk a anunțat că se va încerca menținerea unui trafic cât mai fluent, astfel încât să fie evitate ambuteiajele și acumulările de vehicule în apropierea frontierei.
O atenție specială va fi acordată camioanelor care transportă combustibil. Premierul polonez a explicat că astfel de vehicule ar putea deveni ținte ale unor atacuri și că este necesar ca acestea să nu se acumuleze în zona punctelor de trecere.
Peste 12 drone rusești detectate în apropierea Poloniei
În dimineața zilei de duminică, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac rusești Geran-5 deasupra spațiului aerian din vestul Ucrainei.
Ca măsură de precauție, mai multe avioane de luptă au decolat, iar locuitorii din regiunile poloneze aflate în apropierea frontierei au primit mesaje de avertizare cu privire la posibilitatea unei incursiuni.