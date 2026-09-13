Suedia votează sub presiune. Stânga vrea puterea, iar extrema dreaptă poate ajunge pentru prima dată la guvernare

Publicat 13 sept. 2026, 15:54 Sursă Agerpres

Secțiile de votare din Suedia s-au deschis duminică dimineața, la ora locală 08.00 (06.00 GMT), pentru alegeri parlamentare care se anunță extrem de strânse. Scrutinul poate duce fie la revenirea stângii la putere, fie la intrarea extremei drepte în guvern pentru prima dată.

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