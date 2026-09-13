Suedia votează sub presiune. Stânga vrea puterea, iar extrema dreaptă poate ajunge pentru prima dată la guvernare

Secțiile de votare din Suedia s-au deschis duminică dimineața, la ora locală 08.00 (06.00 GMT), pentru alegeri parlamentare care se anunță extrem de strânse. Scrutinul poate duce fie la revenirea stângii la putere, fie la intrarea extremei drepte în guvern pentru prima dată.
Miza alegerilor este una importantă pentru scena politică suedeză, iar principala confruntare se desfășoară între două blocuri. De o parte se află formațiunile de centru-stânga conduse de social-democrata Magdalena Andersson, iar de cealaltă este actualul premier Ulf Kristersson, care încearcă să își păstreze funcția alături de coaliția sa de dreapta, sprijinită de extrema dreaptă.
Magdalena Andersson și Ulf Kristersson se luptă pentru putere
Blocul de centru-stânga este condus de Magdalena Andersson, social-democrată care a ocupat pentru scurt timp funcția de prim-ministru al Suediei, între 2021 și 2022.
În tabăra adversă se află Ulf Kristersson, actualul premier al Suediei, care speră ca actuala coaliție de dreapta să rămână la conducerea țării. Guvernul său este susținut de extrema dreaptă, iar rezultatul scrutinului ar putea schimba configurația politică de la Stockholm.
Kristersson a făcut deja un pas important în direcția extremei drepte, promițându-i acesteia posturi ministeriale în eventualitatea unei victorii electorale.
O asemenea evoluție ar reprezenta o schimbare majoră pe scena politică suedeză, întrucât extrema dreaptă ar putea intra pentru prima dată la guvernare.
Sondajele au redus diferența dintre cele două blocuri
În ultimele luni, sondajele de opinie indicau un avantaj pentru blocul de stânga în fața coaliției guvernamentale formate în 2022.
Tabăra aflată la guvernare pornea astfel cu un dezavantaj în perspectiva alegerilor parlamentare, în timp ce blocul de centru-stânga era indicat drept favorit în mai multe sondaje.
Cele mai recente cercetări de opinie au schimbat însă într-o anumită măsură tabloul electoral. Diferența dintre cele două tabere s-a redus considerabil, ceea ce face ca rezultatul scrutinului să fie mult mai greu de anticipat.
Aproximativ opt milioane de suedezi sunt așteptați la urne
Secțiile de votare din Suedia se vor închide duminică la ora locală 20.00, respectiv 18.00 GMT. La acel moment sunt așteptate două sondaje realizate la ieșirea de la urne, care vor oferi primele indicii privind direcția în care s-a îndreptat votul.
Primele rezultate parțiale mai fiabile sunt așteptate câteva ore mai târziu. Acestea vor permite conturarea mai clară a raportului de forțe dintre blocul de centru-stânga și coaliția de dreapta.
La alegerile parlamentare sunt chemați la urne aproximativ opt milioane de alegători. Mai mult de jumătate dintre aceștia și-au exprimat deja opțiunea prin vot anticipat, înaintea zilei oficiale a scrutinului.