Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Noi informații despre haosul aerian din Marea Britanie: ce a provocat defecțiunea. Peste 2.000 de zboruri anulate, inclusiv spre București

Haos aeroport UK

Haos aeroport UK

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 13:34
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii după haosul pe aeroporturile din Marea Brianie. O defecțiune majoră a paralizat traficul aerian britanic și a dus la anularea a peste 2.000 de zboruri, inclusiv zboruri spre și de la București! Totul ar fi fost provocat de introducerea unor date de zbor eronate ale unui avion militar britanic.

Sute de mii de pasageri au fost afectați după ce sistemul de procesare a zborurilor s-a oprit timp de aproximativ 4 ore. Potrivit presei internaționale, problema ar fi pornit de la un plan de zbor transmis de un avion militar britanic. Datele ar fi provocat o defecțiune în lanț a sistemelor de control al traficului aerian, care nu au putut fi repuse în funcțiune timp de mai multe ore.

"Nu voi lăsa absolut nicio piatră neîntoarsă în găsirea adevărului legat de ceea ce s-a întâmplat aici", Heidi Alexander, ministrul Transporturilor.

Incidentul a scos la iveală și vulnerabilități ale infrastructurii Serviciul Național de Trafic Aerian din Marea Britanie. În acest context, directorul general al acestuia a fost convocat de ministrul transporturilor de la Londra, care susține că problema putea să fie evitată. În același timp, mai multe companii aeriene au cerut deja demisia șefului Serviciului Național de Trafic Aerian. Efectele blocajului au fost serioase. Unele avioane cu pasageri au rămas la sol mai mult de patru ore fără informații clare, iar aeronave care urmau să aterizeze în Marea Britanie au fost redirecționate către alte aeroporturi. Unele au fost nevoite să aterizeze în Germania.

"Multe avioane au fost deraiate. Oamenii roiau precum furnicile. Nu-și puteau găsi nici măcar bagajele", a declarat un pasager.

Incidentul este cel mai grav care a afectat aviația comercială britanică de la criza din august 2023, când o problemă tehnică a provocat întârzieri pentru aproape 1.600 de zboruri. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

haos aeroportmarea britaniezboruri anulate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe