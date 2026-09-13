Noi informații despre haosul aerian din Marea Britanie: ce a provocat defecțiunea. Peste 2.000 de zboruri anulate, inclusiv spre București

Publicat 13 sept. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii după haosul pe aeroporturile din Marea Brianie. O defecțiune majoră a paralizat traficul aerian britanic și a dus la anularea a peste 2.000 de zboruri, inclusiv zboruri spre și de la București! Totul ar fi fost provocat de introducerea unor date de zbor eronate ale unui avion militar britanic.

Distribuie articolul