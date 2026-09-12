Peter Magyar schimbă regulile privind adopțiile în Ungaria. Cuplurile de același sex ar putea recâștiga dreptul eliminat în era Orban

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că guvernul său va modifica legislația adoptată în 2020 în timpul guvernării lui Viktor Orban, prin care adopția copiilor de către cuplurile homosexuale și lesbiene a fost practic blocată, relatează Reuters.
Înainte de schimbarea legislativă, adopția de către cuplurile de același sex era posibilă în Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, cu o condiție. Unul dintre parteneri trebuia să depună cererea de adopție în calitate de persoană singură.
Cum a fost blocată adopția în timpul guvernării Orban
Situația s-a schimbat la sfârșitul anului 2020, când partidul de dreapta Fidesz, condus de Viktor Orban, a adoptat o nouă legislație.
Conform acestor prevederi, cererile de adopție depuse de persoane singure trebuiau aprobate de ministrul afacerilor familiale. Mecanismul a ajuns astfel să echivaleze cu o interdicție efectivă pentru cuplurile de același sex care încercau să adopte un copil.
Peter Magyar a declarat sâmbătă că sistemul va fi schimbat și că deciziile referitoare la adopții nu ar trebui să fie luate de un ministru sau de un politician.
„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesioniști capabili să determine condițiile în care un copil mic poate avea o viață care să-i permită să devină un membru fericit și armonios al societății”, a declarat Magyar, citat de Reuters.
Schimbarea ar putea avea un impact important asupra comunității LGBTQ
Modificarea sistemului de adopție ar reprezenta o măsură semnificativă pentru restabilirea unor drepturi pierdute de comunitatea LGBTQ în timpul guvernării lui Viktor Orban.
Magyar a reușit să-l înlăture pe Orban de la putere după 16 ani, în urma unei victorii electorale zdrobitoare în aprilie.
În timpul celor 16 ani de guvernare, Viktor Orban s-a prezentat drept un apărător al așa-numitelor valori creștine în fața liberalismului occidental și a promovat mai multe legi care au afectat drepturile comunității LGBTQ+.
Guvernul condus de Orban a interzis schimbarea genului în documentele personale și a blocat efectiv adopția de către cuplurile de același sex. De asemenea, autoritățile au interzis în școli materialele considerate ca promovând homosexualitatea sau tranziția de gen.
Pierderea acestor drepturi a avut un efect traumatic asupra comunității LGBTQ+ din Ungaria.
Ungaria a fost sancționată la nivel european
Politicile guvernului Viktor Orban au intrat și în conflict cu legislația europeană.
Curtea Europeană de Justiție a stabilit în aprilie, cu puțin timp înainte de alegeri, că Ungaria a încălcat legislația europeană prin norme care interzic sau restricționează accesul la conținut LGBTQ.
Instanța europeană a apreciat că aceste măsuri stigmatizează și marginalizează persoanele gay și trans.
Ungaria nu a permis niciodată căsătoria între persoane de același sex, însă statul recunoaște uniunile civile.