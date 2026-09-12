Peter Magyar schimbă regulile privind adopțiile în Ungaria. Cuplurile de același sex ar putea recâștiga dreptul eliminat în era Orban

Publicat 12 sept. 2026, 22:45 Sursă Reuters

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că guvernul său va modifica legislația adoptată în 2020 în timpul guvernării lui Viktor Orban, prin care adopția copiilor de către cuplurile homosexuale și lesbiene a fost practic blocată, relatează Reuters.

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