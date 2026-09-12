Anacondă de peste doi metri, găsită pe malul Dunării. Reptila se încălzea la soare și nu a opus rezistență în momentul capturării

O plimbare obișnuită pe malul Dunării s-a transformat într-o întâlnire neobișnuită pentru o femeie de 66 de ani din apropiere de Kirchroth, în districtul Straubing-Bogen. Aceasta a observat un șarpe constrictor de peste doi metri lungime care stătea la soare pe malul râului.
Femeia și-a dat seama imediat că reptila nu aparținea speciilor întâlnite în mod normal în zonă și a alertat autoritățile.
„Era un șarpe mai lung decât cele pe care le avem aici”, a declarat femeia polițiștilor.
La locul incidentului au ajuns polițiștii și pompierii, alături de un specialist în reptile. Acesta a identificat animalul drept o anacondă, specie originară din America de Sud, cunoscută pentru dimensiunile mari pe care le poate atinge.
Anaconda a fost capturată fără să opună rezistență
Reptila a fost capturată cu ajutorul Serviciului de Pompieri Voluntari din Kirchroth. Potrivit autorităților, citate de presa germană, șarpele nu a opus rezistență în momentul în care a fost prins.
Din primele observații ale specialistului, animalul pare să fi fost ținut în captivitate o perioadă îndelungată. Polițiștii nu au găsit însă, inițial, indicii care să le permită identificarea proprietarului.
Pentru că nu se știa cui îi aparține, anaconda a fost transportată la un centru de salvare a reptilelor din München.
Poliția din Straubing încearcă acum să afle de unde a apărut șarpele și îi solicită proprietarului să contacteze autoritățile.
Deținerea unei anaconde este strict reglementată în Bavaria
Situația este cu atât mai complicată cu cât deținerea privată a unei anaconde în Bavaria este, în general, interzisă sau supusă unor reglementări foarte stricte.
Conform Articolului 37 din Legea bavareză privind ordinea publică și reglementările administrative (LStVG), anaconda este clasificată drept „animal periculos dintr-o specie sălbatică”.
Legislația consideră că șerpii constrictori de dimensiuni mari prezintă un pericol inerent pentru viața, sănătatea sau bunurile oamenilor.
O persoană care deține o anacondă în Bavaria fără autorizația necesară comite o contravenție. Într-o astfel de situație, animalul este confiscat de autorități și, de regulă, transportat într-un centru de salvare. De asemenea, proprietarul poate primi o amendă.
Anaconda poate ajunge la nouă metri lungime
Anacondele pot atinge dimensiuni impresionante. Exemplarele mari pot ajunge până la nouă metri lungime și pot cântări până la 200 de kilograme.
În perioada în care sunt mai mici, aceste reptile se hrănesc în principal cu păsări, acestea reprezentând prada preferată a masculilor pe tot parcursul vieții.
Pe măsură ce femelele cresc și ajung la maturitate sexuală, acestea încep să vâneze animale mai mari. Printre prăzile lor se pot număra mamifere precum capibarele și puii de căprioară, dar și alte reptile, inclusiv caimani.
Anacondele își imobilizează și ucid prada prin constricție, după care o înghit întreagă.