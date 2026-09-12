Anacondă de peste doi metri, găsită pe malul Dunării. Reptila se încălzea la soare și nu a opus rezistență în momentul capturării

Publicat 12 sept. 2026, 19:45 Sursă br.de

O plimbare obișnuită pe malul Dunării s-a transformat într-o întâlnire neobișnuită pentru o femeie de 66 de ani din apropiere de Kirchroth, în districtul Straubing-Bogen. Aceasta a observat un șarpe constrictor de peste doi metri lungime care stătea la soare pe malul râului.

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