O tornadă uriașă a apărut din senin în Italia. Turiștii au privit îngroziți cum vârtejul trecea pe lângă bărci

O trombă marină de mari dimensiuni a provocat panică pe coasta Liguriei, după ce s-a format în larg și s-a deplasat în apropierea unor ambarcațiuni și a unui feribot turistic. Turiștii și localnicii au urmărit fenomenul meteorologic spectaculos, în timp ce mai multe persoane au filmat pâlnia întunecată care cobora din norii de furtună până la suprafața Mării Mediterane.
Fenomenul s-a format joi, 10 septembrie, în apropiere de San Michele di Pagana, în zona Rapallo, și a traversat ulterior Golful Tigullio către Santa Margherita Ligure. Vârtejul s-a deplasat de-a lungul coastei, apropiindu-se alarmant de mult de ambarcațiuni, însă nu a ajuns la țărm și, potrivit informațiilor prezentate, nu a provocat victime sau pagube ambarcațiunilor.
Apariția trombei marine a avut loc în timpul unei perioade de instabilitate atmosferică accentuată în Liguria, regiune în care autoritățile emiseseră cod galben de furtună. În alte zone ale Italiei, aceleași fenomene meteorologice severe au provocat inundații, au perturbat transporturile și au dus la două decese.
Vârtejul s-a apropiat de coastă și de ambarcațiuni
Tromba marină a apărut în largul coastei Liguriei și a atras imediat atenția celor aflați pe plajă, în bărci sau în apropierea litoralului. Pâlnia întunecată putea fi observată coborând din formațiunile noroase până la suprafața apei.
Pe măsură ce fenomenul s-a deplasat către Santa Margherita Ligure, distanța dintre vârtej și ambarcațiunile din zonă a devenit îngrijorător de mică. Martorii au filmat imaginile și au relatat ulterior că au avut impresia că tromba marină se poate apropia și mai mult de coastă.
„Cerul s-a întunecat brusc și o trombă marină uriașă a început să se rotească la doar câțiva metri de coastă”, a declarat, pentru Corriere della Sera, Paolo Da Pelo, un operator de ambarcațiuni, adăugând că „panica s-a răspândit imediat” în rândul celor care priveau fenomenul.
Vârtejul a trecut de Santa Margherita înainte să înceapă să se disipeze în apropiere de Preli. Tromba marină nu a ajuns pe uscat, iar autoritățile nu au raportat victime sau avarii la ambarcațiuni în urma fenomenului.
Un feribot turistic s-a aflat însă foarte aproape de vârtej, potrivit relatărilor martorilor. Situația a fost cu atât mai impresionantă cu cât tromba marină putea fi observată în timp ce se deplasa pe suprafața Mediteranei.
„Era ca o scenă dintr-un film cu dezastre”
Unul dintre martorii fenomenului se afla pe balconul unei nave de croazieră și a urmărit timp de aproximativ 15 minute deplasarea trombei marine.
Potrivit relatării sale, nava a fost nevoită să manevreze pentru a se îndepărta de vârtej. Martorul a descris inclusiv modificările de dimensiune ale formațiunii, care părea să se extindă și apoi să se retragă.
„Se umfla și apoi se micșora la loc”, a scris martorul, înainte ca fenomenul să dispară în cele din urmă.
Imaginile și mărturiile celor care au văzut tromba marină au evidențiat contrastul dintre cerul întunecat și coloana de aer care se întindea până la suprafața apei.
„Era ca o scenă dintr-un film cu dezastre”, a descris online un localnic. „Cerul a devenit complet negru și, dintr-odată, această tornadă masivă plutea chiar deasupra apei.”
Paolo Da Pelo a spus că nu își amintește să mai fi văzut un fenomen asemănător cu cel produs joi în zona golfului.
„Tromba marină se afla la doar câțiva metri de golf”, a spus el, „când, din fericire, s-a disipat.”
Apariția trombei marine a fost favorizată de instabilitatea meteorologică accentuată din Liguria. Autoritățile au emis cod galben de furtună, iar condițiile atmosferice au fost însoțite de vânt puternic și precipitații abundente.
La Santa Margherita, viteza vântului a ajuns, conform rapoartelor, la 74 km/h. În unele zone din interiorul regiunii Liguria, cantitățile de precipitații au ajuns până la 400 de milimetri în numai două zile.
Ploile abundente au provocat inundații și au dus la revărsarea unor cursuri de apă. Situația meteorologică dificilă a afectat mai multe zone, iar în ziua precedentă au fost înregistrate și alte trombe marine de-a lungul coastei.
Aproape 29.200 de descărcări electrice au fost înregistrate în Liguria între orele 05:00 și 12:30 în ziua precedentă, când pe litoral s-au format și alte trombe marine.
Astfel, fenomenul observat în apropiere de Rapallo și Santa Margherita Ligure s-a produs în cadrul unui episod mai amplu de vreme severă care a afectat regiunea.
Două femei au murit în timpul furtunilor din Italia
Fenomenele meteorologice severe au avut urmări tragice și în alte regiuni ale Italiei. Două femei au murit în incidente separate produse în timpul furtunilor din 10 septembrie.
La Latisana, în regiunea Friuli Venezia Giulia, o femeie a rămas blocată în mașina sa într-un pasaj subteran inundat. Un agent al carabinierilor a intrat în apă și a reușit să o scoată din vehicul, însă femeia a murit în ciuda eforturilor de salvare.
Agentul care a intervenit a fost ulterior transportat la spital.
Guvernul regional a confirmat decesul și a precizat că Protecția Civilă regională oferă sprijin comunităților afectate de furtună.
Datele meteorologice regionale au indicat cantități de precipitații cumulate în 24 de ore de 203 mm la Lignano Sabbiadoro și 177 mm la Latisana. La Lignano Sabbiadoro, 135,4 mm de ploaie au căzut numai în primele trei ore, potrivit guvernului regional din Friuli Venezia Giulia.
Un al doilea deces s-a produs la Sinalunga, în provincia Siena. O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a murit în timpul fenomenelor meteorologice severe din 10 septembrie.
Femeia încerca să închidă o fereastră atunci când o rafală puternică de vânt a spart geamul. Un fragment de sticlă i-a secționat vena safenă la nivelul piciorului, provocând o hemoragie fatală.
Inundațiile au dat peste cap transporturile
Ploile torențiale și inundațiile au provocat probleme importante și în transporturi, în special în regiunile Friuli Venezia Giulia și Veneto.
Agenția ANSA a raportat că mai multe pasaje subterane au fost inundate la Latisana, San Giorgio di Nogaro și Torviscosa. Apa a afectat astfel infrastructura rutieră în mai multe localități.
Și transportul feroviar a fost grav perturbat pe tronsonul dintre Portogruaro și Trieste. Descărcările electrice, ploile torențiale și defecțiunile produse la infrastructură au afectat circulația trenurilor.
Pentru pasagerii afectați au fost puse la dispoziție autobuze de înlocuire la Trieste și Portogruaro. Întârzierile au ajuns la aproximativ o oră.
45 de persoane evacuate din cauza unei alunecări de teren
În Lombardia, vremea severă a provocat și probleme legate de instabilitatea versanților. În Val Masino, 45 de persoane au fost evacuate din locuințele lor din Cataeggio.
Evacuarea a avut loc după reactivarea alunecării de teren Scaiun, în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Cantități mari de moloz, roci și arbori doborâți au fost antrenate și s-au prăbușit pe versant.
Autoritățile au decis, de asemenea, închiderea școlilor în timp ce verificau versantul pentru a identifica eventuale noi deplasări ale terenului. Situația a rămas astfel sub monitorizare în contextul episoadelor de vreme severă care au afectat mai multe regiuni ale Italiei.