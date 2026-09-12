O tornadă uriașă a apărut din senin în Italia. Turiștii au privit îngroziți cum vârtejul trecea pe lângă bărci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 17:05

O trombă marină de mari dimensiuni a provocat panică pe coasta Liguriei, după ce s-a format în larg și s-a deplasat în apropierea unor ambarcațiuni și a unui feribot turistic. Turiștii și localnicii au urmărit fenomenul meteorologic spectaculos, în timp ce mai multe persoane au filmat pâlnia întunecată care cobora din norii de furtună până la suprafața Mării Mediterane.

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