Publicat 12 sept. 2026, 16:24 Sursă Economic Times

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, consideră că rezultatul record obținut de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt este consecința directă a politicilor promovate de statele occidentale.

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