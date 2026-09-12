Putin a găsit explicația pentru ascensiunea AfD. Pe cine acuză liderul de la Kremlin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, consideră că rezultatul record obținut de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt este consecința directă a politicilor promovate de statele occidentale.
Liderul de la Kremlin a pus scorul formațiunii germane pe seama unor „erori de sistem” pe care le-ar fi comis „globaliștii” din Occident în domenii precum politica, securitatea și economia. Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii organizate la New Delhi.
„Tot ceea ce se întâmplă în prezent în Europa este rezultatul unor greșeli sistematice ale statelor occidentale în domeniile politicii, securității și economiei”, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu jurnaliști la New Delhi, scrie Economic Times.
Putin leagă rezultatul AfD de politicile Occidentului
Președintele rus a susținut că evoluțiile politice din Germania trebuie privite în legătură cu modul în care guvernele europene gestionează relația cu Rusia.
Putin a acuzat guvernele europene că împing situația către un conflict deschis cu Moscova și că își influențează populațiile prin prezentarea Rusiei drept o amenințare. În opinia sa, această atmosferă s-ar fi reflectat inclusiv în rezultatul obținut de AfD la alegerile regionale din Germania.
Liderul rus a făcut declarațiile în prima zi a vizitei sale în India, unde participă la summitul BRICS din acest sfârșit de săptămână. În discuția cu jurnaliștii, el a reluat și acuzațiile potrivit cărora responsabilitatea pentru războiul din Ucraina ar aparține Occidentului.
Putin a afirmat că Moscova s-ar fi aflat constant sub presiunea statelor occidentale, care ar fi încercat să apropie Ucraina de NATO. În versiunea prezentată de liderul de la Kremlin, această politică ar fi reprezentat unul dintre factorii principali care au dus la situația actuală din Ucraina.
Liderul de la Kremlin reia acuzațiile privind extinderea NATO
Președintele rus a susținut că statele occidentale au ignorat în mod repetat opoziția Moscovei față de extinderea NATO către est.
Putin a făcut referire și la evenimentele din Ucraina din 2014, când un președinte favorabil Rusiei a fost forțat să fugă din țară. Potrivit afirmațiilor sale, după acel moment Occidentul ar fi urmărit imediat apropierea Ucrainei de alianța nord-atlantică.
„Țările occidentale au ignorat, de asemenea, opoziția Rusiei față de extinderea NATO spre est”, a mai spus liderul de la Kremlin.
În aceeași intervenție, Putin a prezentat perspectiva Moscovei asupra evoluțiilor care au urmat în Ucraina după 2014 și a susținut că apropierea de NATO ar fi stat la baza conflictului actual.
Putin a indicat în mod direct elitele occidentale drept responsabile pentru această situație și a respins acuzațiile îndreptate împotriva Moscovei.
„Elitele globaliste occidentale sunt de vină pentru acest lucru, deși continuă să arunce vina asupra noastră tot timpul.”
„De aici rezultă rezultatele de astăzi din Germania”
În opinia președintelui rus, populația europeană ar înțelege tot mai bine ceea ce se întâmplă, iar schimbările electorale din Germania și din alte state europene ar fi o consecință a acestei percepții.
Putin a asociat astfel rezultatul obținut de AfD cu nemulțumirea pe care politicile europene ar genera-o în rândul populației.
„Cred că oamenii din Europa înțeleg ce se întâmplă. De aici rezultă rezultatele de astăzi din Germania și tendințele din Europa în ansamblu”, a declarat el reporterilor.
Declarațiile au fost făcute după scrutinul regional din Saxonia-Anhalt, unde AfD a înregistrat un scor record. Formațiunea de extremă dreapta a obținut 43,8% din voturi la alegerile de duminică, apropiindu-se de pragul unei majorități absolute.
Putin respinge existența unei amenințări ruse pentru Europa
Un alt punct central al declarațiilor făcute de Vladimir Putin la New Delhi a fost reprezentat de acuzațiile potrivit cărora statele occidentale ar folosi presupusa amenințare rusă pentru a-și speria propriile populații.
Președintele rus a respins ideea că Rusia ar reprezenta un pericol pentru țările europene și a susținut că această percepție ar fi fost construită în mod artificial.
Țările occidentale, a spus el, „își sperie populația cu o amenințare falsă din partea Rusiei, care ar fi apărut încă din vremea Uniunii Sovietice“. „Dar nu există o astfel de amenințare și nu a existat niciodată”, a susținut el.
Putin a afirmat, de asemenea, că Rusia nu ar fi amenințat statele europene și că Moscova nu ar fi avut motive pentru un conflict cu acestea.
În argumentația sa, liderul rus a susținut că problemele de acest tip ar fi fost deja soluționate după cel de-al Doilea Război Mondial.
„Rusia nu a amenințat țările europene și nu a avut niciun motiv de conflict cu aceste”a, a afirmat Putin, susținând că ”toate problemele de acest gen au fost soluționate în urma celui de-al Doilea Război Mondial.”
Declarații similare înainte de invazia Ucrainei
Poziția exprimată acum de Vladimir Putin cu privire la intențiile Moscovei față de statele europene vine după ce, înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, președintele rus declarase în mod similar că Moscova nu intenționează să declanșeze un război.
În cadrul declarațiilor făcute la New Delhi, Putin a reluat însă ideea că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Europa și că imaginea unei astfel de amenințări ar fi alimentată de guvernele occidentale.
În același timp, liderul de la Kremlin a legat evoluțiile politice europene de războiul din Ucraina, de relația dintre NATO și Moscova și de politicile adoptate de statele occidentale.
Putin se află în India pentru summitul BRICS
Vladimir Putin se află în prezent în India, unde participă la summitul BRICS programat în acest sfârșit de săptămână.
Declarațiile despre alegerile din Saxonia-Anhalt și despre rezultatul AfD au fost făcute în prima zi a vizitei sale în India, în cadrul unei discuții cu reprezentanții presei la New Delhi.
Scorul de 43,8% obținut de AfD la scrutinul regional de duminică reprezintă, potrivit dpa, un rezultat record pentru formațiune și a plasat partidul foarte aproape de atingerea unei majorități absolute.