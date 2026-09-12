Culisele campaniei de spionaj a Rusiei: planurile lui Putin

Publicat 12 sept. 2026, 12:54 Sursă Realitatea PLUS

Liderii europeni sunt în alertă și acuză Rusia că și-a intensificat campania de sabotaj pe întreg continentul. Țintele ar fi obiectivele militare și de apărare. Recent, o tentativă de atac cu drone a avut loc și în Germania. Între timp, și la noi, un spion rus a fost arestat preventiv după ce a fost prins că strângea informații despre bazele militare din România, care au fost trimise Kremlinului prin mesaje criptate. Cu datele colectate, Moscova ar fi pregătit mai multe acțiuni de sabotaj. Un material marca Realitatea PLUS despre culisele războiului și despre tacticile spionilor de a nu fi prinși.

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