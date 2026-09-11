Zi de doliu în politica europeană. A murit un fost comisar european și ministru de Externe al Italiei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 23:56

Doliu în politica europeană după moartea Emmei Bonino, una dintre figurile importante ale politicii italiene și ale construcției europene. Fostul comisar european și ministru de Externe al Italiei s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de formațiunea politică pe care a condus-o, +Europa.

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