Fosta iubită a regelui Charles, despre care se spunea că i-ar putea deveni regină, a murit la 75 de ani

Publicat 11 sept. 2026, 21:33 Sursă Daily Mail

Davina Morley, una dintre fostele iubite ale regelui Charles, a murit la vârsta de 75 de ani. Înainte ca acesta să se căsătorească cu prințesa Diana, Davina Sheffield, cum era cunoscută atunci, fusese considerată de unii dintre apropiații familiei regale drept o posibilă viitoare regină.

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