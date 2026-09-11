Fosta iubită a regelui Charles, despre care se spunea că i-ar putea deveni regină, a murit la 75 de ani

Davina Morley, una dintre fostele iubite ale regelui Charles, a murit la vârsta de 75 de ani. Înainte ca acesta să se căsătorească cu prințesa Diana, Davina Sheffield, cum era cunoscută atunci, fusese considerată de unii dintre apropiații familiei regale drept o posibilă viitoare regină.
Fosta parteneră a monarhului a murit pe 2 septembrie, după o scurtă perioadă de boală. La momentul decesului, alături de ea se aflau cei trei fii ai săi, Tom, Billy și Henry.
Familia a anunțat că pregătește pentru luna noiembrie o ceremonie în memoria Davinei, care va avea loc în apropierea casei sale îndrăgite din Cotswolds.
Davina Sheffield, una dintre „îngerii lui Charlie”
În perioada în care prințul Charles își căuta viitoarea soție, Davina Sheffield era considerată una dintre cele mai frumoase femei din cercul său. Presa le numea pe femeile cu care prințul se întâlnea „English Roses”, iar grupul primise și porecla „Charlie’s Angels/îngerii lui Charlie”.
Charles a avut relații în acei ani cu mai multe femei, printre care Lady Jane Wellesley, Georgiana Russell, Lady Sarah Spencer, Sabrina Guinness și Anna Wallace. Prințul își stabilise chiar obiectivul de a se căsători înainte de a împlini 30 de ani.
Relația cu Davina a început în jurul anului 1976, iar cei doi au devenit rapid una dintre perechile urmărite de presa mondenă.
Charles a ajuns să fie atât de atras de Davina, încât a invitat-o la Balmoral. Acolo, tânăra nu a câștigat doar inima viitorului rege, ci și simpatia bunicii acestuia, Regina Mamă, care îi aprecia foarte mult compania.
„Ea și Charles erau minunați împreună”, a declarat un prieten al cuplului pentru Daily Mail.
Autorul și specialistul în familia regală Michael Rhodes a descris-o pe Davina drept „exact genul de iubită plină de farmec, cu origini aristocratice, pe care prințul Charles îl căuta” la acea vreme.
Potrivit lui Rhodes, Davina era „o partidă foarte bună” pentru viitorul rege.
Au fost văzuți împreună la evenimente regale
Relația dintre Charles și Davina părea să devină tot mai serioasă. Cei doi au participat împreună la o nuntă, iar Davina a fost fotografiată stând lângă regina Elisabeta a II-a și prințul Philip la un eveniment ecvestru.
Aparițiile lor publice au alimentat speculațiile că prințul moștenitor și-ar fi găsit în sfârșit viitoarea soție.
Charles și Davina formau un cuplu spectaculos la evenimentele mondene și păreau foarte fericiți. Cei doi au fost văzuți inclusiv plimbându-se cu Aston Martin DB5 Volante decapotabil al prințului.
Un observator al familiei regale spunea la acea vreme că mulți aveau impresia că moștenitorul tronului își găsise, în sfârșit, „sufletul pereche pe care îl căuta”.
O altă persoană care urmărea îndeaproape viața familiei regale considera că cei doi păreau „foarte îndrăgostiți”.
Relația s-a încheiat din cauza trecutului Davinei
Povestea de dragoste a avut însă un deznodământ neașteptat. Davina l-a cunoscut pe Charles într-o perioadă dificilă pentru prinț, care încerca să treacă peste suferința provocată de căsătoria femeii care avea să devină ulterior soția sa, regina Camilla, cu Andrew Parker Bowles, în 1973.
În cazul Davinei, relația a fost distrusă după ce un fost iubit a dezvăluit presei că cei doi avuseseră anterior o relație și locuiseră împreună.
Informația a pus capăt brusc poveștii de dragoste dintre Davina și Charles. Convențiile regale de la acea vreme impuneau ca viitoarea soție a prințului să aibă un trecut considerat „fără pată”.
Același obstacol contribuise și la imposibilitatea unei căsătorii între Charles și Camilla în acea perioadă.
Charles ar fi fost devastat de despărțire, mai ales că Davina câștigase deja simpatia familiei sale.
Davina refuzase inițial să iasă cu Charles
În cartea sa din 2005, The Firm, autoarea și specialista în familia regală Penny Junor a dezvăluit că Davina Sheffield refuzase inițial o invitație la cină din partea lui Charles, tocmai din cauza relației sale cu James Beard.
„[Charles] a fost atât de insistent, încât ea a cedat în cele din urmă, iar iubitul a fost curând lăsat în urmă”, a scris Junor.
Autoarea considera că Davina părea potrivită pentru rolul de viitoare soție a prințului și că relația lor era una serioasă.
„Părea ideală în atât de multe privințe și păreau foarte îndrăgostiți”, a adăugat Penny Junor.
James Beard, fostul iubit al Davinei, era un pilot de ambarcațiuni de mare viteză și avea o relație anterioară cu aceasta. Dezvăluirea faptului că cei doi împărțiseră un „cuib de dragoste” a schimbat însă complet situația.
Davina și-a găsit iubirea vieții după despărțirea de Charles
După încheierea relației cu prințul Charles, Davina și-a refăcut viața alături de Jake Morley. Cei doi s-au căsătorit în 1981, același an în care Charles s-a căsătorit cu prințesa Diana, pe care o cunoscuse pentru prima dată în 1977.
Davina și Jake Morley au avut împreună trei fii. Thomas s-a născut în 1983, iar William și Henry au venit pe lume în 1984 și, respectiv, 1987.
Davina mai avea și doi fii vitregi, Dominic și Sebastian, proveniți din prima căsătorie a soțului ei.
Jake Morley a murit în aprilie 2022, la vârsta de 80 de ani.
Davina Morley, nepoata magnatului Lord McGowan, a făcut parte din familia Sheffield. Ea era verișoara Samanthei Sheffield, care avea să se căsătorească ulterior cu fostul premier britanic David Cameron. Familia Sheffield își poate urmări originile până la regele Charles al II-lea (1660 - 1685).
O ceremonie dedicată vieții Davinei va avea loc în luna noiembrie la biserica din localitatea sa din Gloucestershire, la aproximativ 15 mile de reședința regelui Charles de la Highgrove.