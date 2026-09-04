Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Un nou taifun a lovit China: blocuri dărâmate și mașini luate de ape

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 sept. 2026, 22:44
Actualizat4 sept. 2026, 22:50
SursăRealitatea PLUS

Imagini terifiante vin din China, după ce taifunul Saudel a lovit din nou țara! Un imobil cu trei etaje a fost luat de ape, după ploile torențiale care au provocat viituri și inundații puternice. Oamenii au rămas captivi în mijlocul apelor, iar pompierii au avut nevoie de bărci pentru a-i salva. Autoritățile se tem în continuare de inundații și alunecări de teren.

Taifunul Saudel a lovit a treia oară

Taifunul Saudel a lovit China pentru a treia oară, după ce a mai ajuns de două ori la finalul lunii august. De această dată, taifunul a lovit provincia Fujian. Peste 83 de mii de oameni au fost evacuați, iar sute de drumuri au fost închise din cauza vremii extreme.

Cartiere întregi au fost măturate de ape. Mașinile nu au mai putut fi salvate, iar salvatorii au avut nevoie de bărci pentru a salva localnicii.

Autoritățile au folosit și drone ca să le ducă oamenilor alimente și apă celor blocați în zonele mult prea periculoase.

Într-un alt oraș, peste 2.500 de elevi și profesori au rămas blocați într-o școală, din cauza inundațiilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

chinataifun saudelinundații china

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe