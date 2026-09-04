Un nou taifun a lovit China: blocuri dărâmate și mașini luate de ape

Publicat 4 sept. 2026, 22:44 Actualizat 4 sept. 2026, 22:50 Sursă Realitatea PLUS

Imagini terifiante vin din China, după ce taifunul Saudel a lovit din nou țara! Un imobil cu trei etaje a fost luat de ape, după ploile torențiale care au provocat viituri și inundații puternice. Oamenii au rămas captivi în mijlocul apelor, iar pompierii au avut nevoie de bărci pentru a-i salva. Autoritățile se tem în continuare de inundații și alunecări de teren.

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