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Vremea· 1 min citire
Un nou taifun a lovit China: blocuri dărâmate și mașini luate de ape
Publicat4 sept. 2026, 22:44
Actualizat4 sept. 2026, 22:50
SursăRealitatea PLUS
Imagini terifiante vin din China, după ce taifunul Saudel a lovit din nou țara! Un imobil cu trei etaje a fost luat de ape, după ploile torențiale care au provocat viituri și inundații puternice. Oamenii au rămas captivi în mijlocul apelor, iar pompierii au avut nevoie de bărci pentru a-i salva. Autoritățile se tem în continuare de inundații și alunecări de teren.
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