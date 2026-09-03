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Autostrăzi transformate în fluvii și mașini scufundate în SUA. Alertă de inundații catastrofale

Inundații

Inundații

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 18:13
SursăRealitatea PLUS

Vremea extremă lovește cu forță în Statele Unite, unde ploile torențiale au transformat străzile și autostrăzile în adevărate râuri. În Texas, autoritățile au declarat stare de urgență, după ce rămășițele furtunii tropicale Edouard au adus cantități uriașe de apă și inundații rapide, care au luat prin surprindere localnicii.

Oameni - salvați cu bărcile din calea viiturilor

Vântul, care a depășit 150 de kilometri pe oră, a smuls copaci și a avariat acoperișuri. Dar ploile torențiale au fost cele care au provocat cele mai grave probleme. Apa s-a acumulat rapid, a inundat drumuri și locuințe și a lăsat mii de oameni fără energie electrică.

Mașinile au fost luate de ape, echipele de salvare au intervenit cu bărci și elicoptere pentru a scoate oamenii blocați pe acoperișurile caselor și din autoturismele surprinse de viitură.

În paralel, deșertul din Arizona a fost măturat de o furtună violentă. În Scottsdale și Phoenix, șuvoaiele noroioase au măturat bulevardele, au acoperit trotuarele și au blocat complet traficul. Viiturile extrem de puternice din Grand Canyon au rupt inclusiv conducta principală care alimentează regiunea cu apă.

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