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Vremea· 1 min citire
Autostrăzi transformate în fluvii și mașini scufundate în SUA. Alertă de inundații catastrofale
Inundații
Publicat3 sept. 2026, 18:13
SursăRealitatea PLUS
Vremea extremă lovește cu forță în Statele Unite, unde ploile torențiale au transformat străzile și autostrăzile în adevărate râuri. În Texas, autoritățile au declarat stare de urgență, după ce rămășițele furtunii tropicale Edouard au adus cantități uriașe de apă și inundații rapide, care au luat prin surprindere localnicii.
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