Tragedie în Nepal: sute de cadavre neidentificate, îngropate în gropi comune după inundațiile devastatoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:24

O tragedie de proporții lovește Nepalul, unde autoritățile au recurs la măsuri extreme pentru gestionarea victimelor provocate de inundațiile devastatoare care au afectat regiunea Himalaya. Sute de cadavre care nu au putut fi identificate au fost îngropate în gropi comune, după ce morgile au ajuns la capacitate maximă.

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