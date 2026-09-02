Tragedie în Nepal: sute de cadavre neidentificate, îngropate în gropi comune după inundațiile devastatoare

O tragedie de proporții lovește Nepalul, unde autoritățile au recurs la măsuri extreme pentru gestionarea victimelor provocate de inundațiile devastatoare care au afectat regiunea Himalaya. Sute de cadavre care nu au putut fi identificate au fost îngropate în gropi comune, după ce morgile au ajuns la capacitate maximă.
Decizia autorităților a stârnit reacții puternice în rândul populației, în special în comunitatea nepaleză majoritar hindusă. Familiile victimelor și localnicii acuză autoritățile că nu au ținut cont de importanța ritualurilor funerare în tradiția hindusă.
Morgile au devenit neîncăpătoare
Numărul foarte mare de victime provocate de inundațiile și viiturile care au lovit zona Himalaya a pus autoritățile nepaleze în fața unei situații fără precedent.
Cadavrele recuperate din zonele afectate au fost transportate către unitățile medicale și morgile disponibile, însă capacitatea acestora a fost rapid depășită. În cazul victimelor care nu au putut fi identificate, autoritățile au decis să recurgă la înhumarea în gropi comune.
Măsura a fost luată în contextul unei operațiuni dificile de recuperare și identificare a victimelor, în condițiile în care numeroase persoane sunt încă date dispărute.
Bilanț dramatic: peste 1.100 de oameni au murit
Dezastrul produs în Nepal a lăsat în urmă un bilanț devastator. Potrivit datelor prezentate, 1.114 persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 3.916 persoane sunt în continuare dispărute.
Numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zonele izolate și continuă căutările.
Inundațiile au afectat grav comunități din regiunea Himalaya, iar operațiunile de salvare și recuperare se desfășoară în condiții extrem de dificile.
Familiile victimelor, revoltate de decizia autorităților
Înhumarea cadavrelor neidentificate în gropi comune a generat o reacție de indignare în rândul populației. Nepalul este o țară în care tradițiile religioase au o importanță deosebită, iar pentru comunitatea hindusă ritualurile asociate morții și funeraliilor reprezintă o parte esențială a procesului de despărțire de cei decedați.
Criticii guvernului susțin că victimele ar fi trebuit să beneficieze de ritualurile funerare corespunzătoare, chiar și în cazul în care identitatea lor nu putea fi stabilită imediat.
Situația este cu atât mai sensibilă cu cât mii de familii așteaptă informații despre rudele dispărute.
Operațiunile de căutare continuă
Autoritățile nepaleze continuă intervențiile în zonele devastate de inundații, în încercarea de a găsi persoanele dispărute și de a identifica victimele recuperate.
În paralel, autoritățile încearcă să gestioneze efectele umanitare ale dezastrului, în condițiile în care amploarea tragediei a depășit capacitatea normală a serviciilor locale.
Pentru numeroase familii, drama continuă: în timp ce bilanțul oficial al morților a ajuns la 1.114, aproape 4.000 de persoane sunt încă dispărute, iar autoritățile încearcă să stabilească soarta acestora.