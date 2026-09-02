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Scandal la Kiev: schimb de focuri între Serviciile Secrete

Spioni la Kiev

Spioni la Kiev

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:45

Incident grav în Kiev. Un schimb de focuri între două ramuri ale serviciilor de securitate ale Ucrainei a izbucnit în timpul nopții, în timpul unei anchete privind un presupus complot terorist împotriva unei figuri a opoziției ruse.

Războiul spionilor la Kiev

Confruntarea armată a izbucnit din cauza unei erori critice de coordonare între cele două structuri secrete ucrainene.

În timp ce agenții Forțelor de Apărare ale Ucrainei încercau să pună în aplicare planul de eliminare a dizidentului rus, echipele de intervenție s-au intersectat neașteptat pe traseu cu ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Președintele Volodimir Zelenski i-a „chemat” urgent la discuții pe șefii ambelor părți și a cerut o anchetă amănunțită.

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