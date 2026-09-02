Scandal la Kiev: schimb de focuri între Serviciile Secrete

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:45

Incident grav în Kiev. Un schimb de focuri între două ramuri ale serviciilor de securitate ale Ucrainei a izbucnit în timpul nopții, în timpul unei anchete privind un presupus complot terorist împotriva unei figuri a opoziției ruse.

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