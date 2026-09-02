Diplomații ruși, convocați după incidentul de la Leipzig. Kaja Kallas: „Act de terorism”

Publicat 2 sept. 2026, 12:45 Actualizat 2 sept. 2026, 12:48

Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat diplomații ruși după incidentul cu o dronă produs luna trecută la Aeroportul Leipzig/Halle din Geromania. Decizia vine după ce Berlinul a acuzat Moscova că se află în spatele tentativei de atac, iar șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a catalogat miercuri incidentul drept un posibil „act de terorism susținut de un stat”.

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