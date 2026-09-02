Diplomații ruși, convocați după incidentul de la Leipzig. Kaja Kallas: „Act de terorism”

Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat diplomații ruși după incidentul cu o dronă produs luna trecută la Aeroportul Leipzig/Halle din Geromania. Decizia vine după ce Berlinul a acuzat Moscova că se află în spatele tentativei de atac, iar șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a catalogat miercuri incidentul drept un posibil „act de terorism susținut de un stat”.
Serviciul diplomatic al Uniunii Europene l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles, a anunțat Kallas în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE desfășurate în Irlanda.
Franța, Țările de Jos și Belgia au anunțat, la rândul lor, convocarea reprezentanților diplomatici ruși. Franța susține inclusiv adoptarea unor sancțiuni la nivel european, în special împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei.
Germania acuză direct Rusia
Valul de convocări vine după ce Germania a anunțat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incidentul de la Leipzig. Berlinul a dispus și o serie de măsuri de retorsiune, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitală.
De partea cealaltă, Moscova a respins acuzațiile și a transmis că nu a văzut dovezi care să le susțină, avertizând că va riposta.
Potrivit autorităților germane, drona, care ar fi fost încărcată cu explozibili, a fost trimisă la începutul lunii august spre aeroportul din Leipzig, o infrastructură considerată importantă pentru armata germană și NATO.
Ce spune Kaja Kallas
Kaja Kallas a declarat că incidentul are „caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat”. Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre urmează să discute noi măsuri în contextul intensificării atacurilor hibride atribuite Rusiei în Europa. Mai mult, Kallas a anunțat că UE pregătește deja o nouă serie de sancțiuni care vizează persoane și entități ruse. Potrivit acesteia, aproximativ 1.600 de sancțiuni sunt în pregătire și vizează complexul militar al Rusiei.
Miniștrii europeni denunță atacurile hibride
Mai mulți miniștri europeni au avertizat că acțiunile atribuite Rusiei urmăresc să slăbească unitatea europeană și sprijinul acordat Ucrainei.
În context, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, spune însă că aceste încercări au avut efectul opus, iar sprijinul pentru Ucraina s-a consolidat. La rândul său, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Rusia trebuie să înțeleagă că strategia bazată pe soluții militare și pe folosirea violenței, inclusiv prin mijloace hibride, a eșuat. Și ministrul britanic de externe, Ed Miliband, prezent la reuniunea miniștrilor europeni, a transmis că Regatul Unit va continua să sprijine Ucraina și a acuzat Rusia că încearcă să divizeze Europa și să descurajeze sprijinul pentru Kiev.