Doi bărbați, reținuți după scandalul cu poliția din Sectorul 3. O minoră, cercetată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 12:21

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul scandalului violent izbucnit la o petrecere din Sectorul 3, unde participanții au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și pahare. În acelasși dosar este cercetată și o minoră, în libertate pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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