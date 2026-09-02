Doi bărbați, reținuți după scandalul cu poliția din Sectorul 3. O minoră, cercetată

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul scandalului violent izbucnit la o petrecere din Sectorul 3, unde participanții au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și pahare. În acelasși dosar este cercetată și o minoră, în libertate pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în contextul intervenţiei poliţiştilor şi jandarmilor pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, mai multe persoane ar fi manifestat un comportament recalcitrant şi ameninţător faţă de forţele de ordine, adresând injurii şi provocând scandal. Ulterior, unii dintre participanţii la petrecere ar fi aruncat cu pietre, sticle şi pahare în direcţia forţelor de ordine”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.
Potrivit poliţiştilor, în baza probatoriului administrat, cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, iar miercuri vor fi prezentaţi magistraţilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 3, cu propunere legală. Poliţiştii mai informează că o minoră este cercetată în stare de libertate, pentru ultraj, sub forma ameninţării, şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
„Pentru faptele de natură contravenţională constatate, au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R, în cuantum total de 68.400 de lei”, mai arată sursa citată.
De la ce a pornit scandalul: filmul evenimentelor
În noaptea de luni spre marţi, o petrecere cu zeci de persoane, organizată la o locuinţă de pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, s-a transformat într-un scandal violent, după ce participanţii au atacat forţele de ordine cu pietre, sticle şi pahare, pentru restabilirea ordinii fiind necesară intervenţia trupelor speciale (SA) şi folosirea gazelor lacrimogene.
Forţele de ordine au intervenit în două rânduri, iniţial în urma unui apel la 112 care semnala volumul prea ridicat al muzicii la adresa respectivă şi a doua oară când o patrulă a constatat că petrecăreţii dăduseră din nou muzica prea tare, moment în care conflictul a degenerat.
Potrivit poliţiştilor bucureşteni, nicio persoană nu a fost rănită, însă o maşină a fost avariată. În final, poliţiştii şi jandarmii au restabilit ordinea, iar 13 persoane au fost duse la Secţia 23 Poliţie pentru audieri.