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Social· 1 min citire
Polițiști atacați de tineri băuți: scandal de proporții pe o stradă din Bacău
Scandal Bacău/ Captură video
Publicat31 aug. 2026, 07:07
SursăRealitatea PLUS
A fost scandal de proporții într-o comună din județul Bacău. Doi polițiști, aflați în misiune, au fost atacați de mai mulți tineri băuți. Indivizii au sărit la agenți cu pumnii și picioarele, au fost înjurați și chiar mușcați de tinerii violenți. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă în aer pentru a dispersa mulțimea furioasă. În cele din urmă, bărbații recalcitranți au fost reținuți. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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