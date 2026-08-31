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Polițiști atacați de tineri băuți: scandal de proporții pe o stradă din Bacău

Scandal Bacău/ Captură video

Scandal Bacău/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 07:07
SursăRealitatea PLUS

A fost scandal de proporții într-o comună din județul Bacău. Doi polițiști, aflați în misiune, au fost atacați de mai mulți tineri băuți. Indivizii au sărit la agenți cu pumnii și picioarele, au fost înjurați și chiar mușcați de tinerii violenți. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă în aer pentru a dispersa mulțimea furioasă. În cele din urmă, bărbații recalcitranți au fost reținuți. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Scenele violente au loc în miez de noapte în comuna Faraoani din județul Bacău. Agenții au răspuns la apelul de la 112 și le-au cerut tinerilor băuți să se legitimeze. Unii dintre ei nu au vrut să prezinte actele la control. La un moment dat, tatăl unuia dintre ei a apărut de nicăieri și i-a lovit pe polițiști. Unul din agenți a tras mai multe focuri în aer, însă nici aşa bărbatul nu s-a calmat.

Din primele date, echipajul de poliţie a ajuns la fața locului după ce vânzătoarea de la un bar a cerut ajutor pe motiv că bărbații au devenit violenți după ce aceasta a refuzat să le dea de băut.

Bătăușii au fost identificați și au fost reținuți. Ei urmează să ajună în fața procurorilor cu propunerea de arestare preventivă și sunt acuzați de ultraj, amenințări și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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