Tragedie la Costinești: tânăr de 22 de ani, găsit mort după 10 ore. Cum s-a întâmplat

Publicat 31 aug. 2026, 07:35 Sursă Realitatea PLUS

Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, a fost găsit mort pe plajă după 10 ore. Acesta intrase în mare într-o zonă fără salvamari. Totul s-a întâmplat în Costinești, unde a fost arborat steagul roșu.

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