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Tragedie la Costinești: tânăr de 22 de ani, găsit mort după 10 ore. Cum s-a întâmplat

Înec

Înec

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, a fost găsit mort pe plajă după 10 ore. Acesta intrase în mare într-o zonă fără salvamari. Totul s-a întâmplat în Costinești, unde a fost arborat steagul roșu.

Trupul fără viață al tânărului a fost adus la mal de valuri în Golful Francezului, o plajă neamenajată de la marginea stațiunii Costinești.

"Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență", a declarat Nadia Ilaș, IPJ Constanța.

"Deja îl scoseseră niște persoane din apă. N-am putut să intervenim, n-am putut să facem nimic. […] Este o zonă liberă. Cei care nu vor să stea pe această plajă, unde e organizat și sunt salvamari, se duc acolo", a afirmat Nicu Serafim, șeful serviciului de salvamari din Costinești.

Amicii care l-au însoțit pe tânăr la mare l-au dat dispărut abia spre seară, când au văzut că nu se întoarce în cameră.

Până în prezent, zece oameni au murit înecați de la începutul sezonului estival.

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