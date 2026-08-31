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Social· 1 min citire
Tragedie la Costinești: tânăr de 22 de ani, găsit mort după 10 ore. Cum s-a întâmplat
Înec
Publicat31 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, a fost găsit mort pe plajă după 10 ore. Acesta intrase în mare într-o zonă fără salvamari. Totul s-a întâmplat în Costinești, unde a fost arborat steagul roșu.
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