Cutremur în zona seismică Vrancea, luni dimineață

Un cutremur cu magnitudinea ML 3,4 s-a produs luni, 31 august 2026, la ora 07:12:37 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Conform INFP, seismul s-a produs în apropierea următoarelor localități:
Zona seismică Vrancea este cea mai activă regiune seismică din România, generând anual sute de cutremure, majoritatea de mică intensitate și resimțite doar de aparatura de specialitate. Cutremurele produse aici, la adâncimi intermediare (de regulă între 70 și 170 de kilometri), pot fi resimțite pe suprafețe extinse din România, dar și în țările vecine, din cauza particularităților geologice ale zonei.
INFP monitorizează permanent activitatea seismică din România prin rețeaua națională de stații seismice și actualizează în timp real parametrii cutremurelor pe măsură ce sunt prelucrate datele instrumentale.
Până în prezent nu au fost semnalate pagube materiale sau victime în urma acestui seism.
Ce trebuie să faci și ce trebuie să eviți în caz de cutremur
În timpul cutremurului:
Dacă te afli în interior, adăpostește-te sub o masă sau un birou solid, ține-te bine de picioarele acestuia și protejează-ți capul și gâtul. Rămâi departe de ferestre, oglinzi, mobilier înalt sau obiecte care se pot răsturna. Dacă nu ai unde să te adăpostești, așază-te lângă un perete interior, ghemuit, cu mâinile la ceafă.
Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, cabluri electrice și copaci, care pot ceda sau pot cădea, și rămâi într-un spațiu deschis.
Dacă te afli la volan, oprește mașina cât mai repede, într-un loc ferit de clădiri, poduri sau linii electrice, și rămâi în interior până la încetarea mișcărilor seismice.
Ce este recomandat să eviți:
Nu folosi liftul în timpul sau imediat după un cutremur. Nu alerga spre ieșire în timpul mișcărilor seismice, deoarece riscul de a fi lovit de obiecte căzute este mai mare decât riscul de a rămâne blocat. Nu te apropia de geamuri și nu ieși pe balcon. Evită să folosești scările în fugă imediat după seism, întrucât pot exista replici.
După cutremur:
Verifică-te pe tine și pe cei din jur pentru eventuale răniri și acordă primul ajutor dacă este necesar. Dacă simți miros de gaze sau observi scurgeri, închide imediat robinetul de gaz și aerisește spațiul, fără a folosi surse de foc deschis sau întrerupătoare electrice. Ține cont de posibilitatea unor replici și ai pregătită o trusă de urgență (apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, documente, medicamente) pentru astfel de situații.
Autoritățile recomandă populației să urmărească informațiile oficiale transmise de INFP și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru actualizări privind eventuale replici sau alte informații relevante.