Cutremur în zona seismică Vrancea, luni dimineață

Publicat 31 aug. 2026, 08:41 Actualizat 31 aug. 2026, 08:42

Un cutremur cu magnitudinea ML 3,4 s-a produs luni, 31 august 2026, la ora 07:12:37 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

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