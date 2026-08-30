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Social· 1 min citire
Turistă din Ungaria, accidentată în zona Piatra Secuiului. Intervin salvamontiștii
Intervenție Salvamontiști
Salvamontiștii din Alba intervin, duminică după-amiază, pentru salvarea unei femei, cetățean maghiar, care s-a accidentat la un picior în timp ce se afla pe munte, în zona Piatra Secuiului. Primele informații indică o posibilă fractură.
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