Turistă din Ungaria, accidentată în zona Piatra Secuiului. Intervin salvamontiștii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 14:37

Salvamontiștii din Alba intervin, duminică după-amiază, pentru salvarea unei femei, cetățean maghiar, care s-a accidentat la un picior în timp ce se afla pe munte, în zona Piatra Secuiului. Primele informații indică o posibilă fractură.

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