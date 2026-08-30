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Turistă din Ungaria, accidentată în zona Piatra Secuiului. Intervin salvamontiștii

Intervenție Salvamontiști

Intervenție Salvamontiști

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 14:37

Salvamontiștii din Alba intervin, duminică după-amiază, pentru salvarea unei femei, cetățean maghiar, care s-a accidentat la un picior în timp ce se afla pe munte, în zona Piatra Secuiului. Primele informații indică o posibilă fractură.

Salvatorii montani au fost solicitați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce femeia a suferit un accident în timp ce se deplasa pe traseul marcat cu bandă roșie din zona Piatra Secuiului.

Potrivit primelor informații, turista ar fi suferit o fractură la un picior.

La locul incidentului intervine echipa de salvatori montani aflată în serviciu la Rimetea. La ora transmiterii acestei știri, operațiunea de recuperare a femeii era în desfășurare.

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